Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fluminense, Felipe Melo'nun sözleşmesini uzattı!
Giriş Tarihi: 8.9.2023 13:07

Fluminense, Felipe Melo'nun sözleşmesini uzattı!

İHA
Fluminense, Felipe Melo’nun sözleşmesini uzattı!

Brezilya ekiplerinden Fluminense, 40 yaşındaki futbolcusu Felipe Melo'nun sözleşmesinin 2024 yılına uzatıldığını açıkladı.

Kariyerini Brezilya'da sürdüren deneyimli futbolcu Felipe Melo, Fluminense ile sözleşmesini uzattı. Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Melo'nun sözleşmesinin Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

2022 yılından beri Fluminense'de oynayan Brezilyalı futbolcu, görev aldığı 75 resmi maçta, 2 gol sevinci yaşadı.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Felipe Melo kariyerinde ayrıca Flamengo, Cruzeiro, Gremio, Real Mallorca, Racing Santander, Almeira, Fiorentina, Juventus, Inter ve Palmeiras'ta oynadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Vatandaş afet derdinde İmamoğlu şov peşinde! "Fotoğraf çektirip gittiler"
OVP ile emekli ve memurun zam hesabı değişti! İşte konuşulan rakamlar
OVP milyonların cebine yansıyacak! Sabit gelirliye konut ikinci emekliliğe destek
Kaptan Eda Erdem'in 12 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer adını bile formasında taşıyor
4 hastanın ölümünden yargılanıyor! Sabıkalı doktor hayatını kararttı: "Ömrümü elimden aldı"
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan'ın ölümünde sır perdesi aralandı
Sırra kadem basmıştı! Selena'nın Selin'i yıllar sonra çıktı! İşte 31 yaşındaki Cansu Demirci'nin son hali...
Başkan Erdoğan'ın girişimleri dünyaya umut oluyor! Soçi sonrası 40 gemiyle Afrika’ya umut taşınacak
Karadeniz gazından bir güzel haber daha! Ekonomiye 2 milyar dolarlık katkı sağlayacak
Kaynanayla İstanbul turu
ARKADAŞINA GÖNDER
Fluminense, Felipe Melo'nun sözleşmesini uzattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA