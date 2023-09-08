Göztepe, Paul Onuachu’yu alacak Trabzonspor’dan 2 oyuncu kiralayacak

Göztepe'de kulüp hisselerinin yüzde 70'ine sahip olan Sport Republic şirketinin İngiltere'de yönettiği Southampton'ın Onuachu için Trabzonspor'dan 5 milyon Euro ve sarı-kırmızılılara 2 oyuncu talep ettiği ifade edildi.

Göztepe'nin ise orta saha oyuncusu Kerem Şen ve golcü Batuhan Kör isimleri üzerinde durduğu kaydedildi. Bursaspor altyapısından yetişip Trabzonspor'a gelen iki oyuncudan Kerem, bu sezon 1 maça çıktı. Batuhan ise geçen sezon kiralık olarak Manisa FK ve 1461 Trabzon takımlarının formasını giydi.

Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), ligde geçen pazar günü oynanan Altay derbisi sonrası sarı-kırmızılı iki isme ceza kesti. Derbide attığı galibiyet golü sonrası kırmızı kart görüp Altay yedek kulübesiyle tartışan Atınç Nukan'a 1 maçlık cezasının yanında 19 bin 500 TL para cezası verildi. Antrenör Süha Özen de 1 maç men ve 19 bin 500 TL ceza aldı.