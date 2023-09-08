Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: İspanya'dan Gürcistan'a gol yağmuru! Lamine Yamal 2 kere tarihe geçti
Giriş Tarihi: 8.9.2023 21:12

Son dakika haberi: İspanya'dan Gürcistan'a gol yağmuru! Lamine Yamal 2 kere tarihe geçti

Son dakika haberi: İspanya’dan Gürcistan’a gol yağmuru! Lamine Yamal 2 kere tarihe geçti

Son dakika haberi: EURO 2024 Elemeleri A Grubu'ndan Gürcistan'a konuk olan İspanya sahadan 7-1 galip ayrıldı. İspanyolların genç oyuncusu Lamine Yamal ise adını 2 kere tarihe yazdırdı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

EURO 2024 Elemeleri A Grubu maçında İspanya, Gürcistan ile karşılaştı.

Dinamo Arena'da oynanan maçı İspanya 7-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22, 40 ve 65. dakikalarda Alvaro Morata, 27. dakikada Keverkvelia(k.k.), 38. daikada Dani Olmo, 68. dakikada Nico Williams ve 74. dakikada Lamine Yamal kaydetti. Gürcistan'un tek golü 49. dakikada Chakvetadze kaydetti.

YAMAL TARİHE GEÇTİ

Lamine Yamal, 16 yıl 57 gün ile İspanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç oyuncu oldu.

Fileleri de havalandıran Yamal, Gavi'yi geride bırakarak milli takım forması ile gol atan en genç oyuncu ünvanının da sahibi oldu.

İspanya bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. Gürcistan ise 4 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında İspanya, Güney Kıbrıs ile karşılaşacak. Gürcistan ise Norveç ile oynayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Vatandaş afet derdinde İmamoğlu şov peşinde! "Fotoğraf çektirip gittiler"
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan'ın ölümünde sır perdesi aralandı
Kaynanayla İstanbul turu
OVP ile emekli ve memurun zam hesabı değişti! İşte konuşulan rakamlar
Kaptan Eda Erdem'in 12 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer adını bile formasında taşıyor
Sırra kadem basmıştı! Selena'nın Selin'i yıllar sonra çıktı! İşte 31 yaşındaki Cansu Demirci'nin son hali...
OVP milyonların cebine yansıyacak! Sabit gelirliye konut ikinci emekliliğe destek
4 hastanın ölümünden yargılanıyor! Sabıkalı doktor hayatını kararttı: "Ömrümü elimden aldı"
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hamile! Mutlu haberin ardından ilk işi bakın ne oldu?
Başkan Erdoğan'ın girişimleri dünyaya umut oluyor! Soçi sonrası 40 gemiyle Afrika’ya umut taşınacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: İspanya'dan Gürcistan'a gol yağmuru! Lamine Yamal 2 kere tarihe geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA