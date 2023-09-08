Son dakika haberi: İspanya’dan Gürcistan’a gol yağmuru! Lamine Yamal 2 kere tarihe geçti

YAMAL TARİHE GEÇTİ

Lamine Yamal, 16 yıl 57 gün ile İspanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç oyuncu oldu.

Fileleri de havalandıran Yamal, Gavi'yi geride bırakarak milli takım forması ile gol atan en genç oyuncu ünvanının da sahibi oldu.