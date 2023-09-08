Son dakika haberi: Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz açıklaması! "Bugün için konu bu değil"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1-1 biten Ermenistan maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Büyükekşi'nin o açıklamaları...
"ÖZÜR DİLERİZ"
Kötü oyun için özür dileyen Mehmet Büyükekşi, "Çok daha sevinçli ve Avrupa Şampiyonası'nı garanti eder şekilde buradan ayrılmalıydık. Birçok pozisyondan yararlanamadık. En azından berabere bitti çok şükür. 10 puanla liderliğimiz devam ediyor ama buradan böyle bir sonuçla ayrılmamamız gerekiyordu. Halkımızdan özür diliyoruz." dedi.
KUNTZ İLE DEVAM MI?
Stefan Kuntz ile yola devam edilip edilmeyeceği hakkındaki soruyu yanıtlayan Büyükekşi, "Bugün için konu Stefan Kuntz değil. Kaybettiysek beraber kaybettik. Takımımızda çok güzel bir arkadaşlık var. İnşallah daha iyi ve güzel günler göreceğiz." dedi.