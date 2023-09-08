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Giriş Tarihi: 9.9.2023 00:18 Son Güncelleme: 9.9.2023 00:21

Son dakika haberi: Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz açıklaması! "Bugün için konu bu değil"

Son dakika haberi: Mehmet Büyükekşi’den Stefan Kuntz açıklaması! Bugün için konu bu değil

Son dakika haberi: EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Türkiye ile Ermenistan 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulunurken teknik direktör Stefan Kuntz'a da değindi. İşte son dakika Türkiye - Ermenistan haberinin tüm detayları...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1-1 biten Ermenistan maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Büyükekşi'nin o açıklamaları...

"ÖZÜR DİLERİZ"

Kötü oyun için özür dileyen Mehmet Büyükekşi, "Çok daha sevinçli ve Avrupa Şampiyonası'nı garanti eder şekilde buradan ayrılmalıydık. Birçok pozisyondan yararlanamadık. En azından berabere bitti çok şükür. 10 puanla liderliğimiz devam ediyor ama buradan böyle bir sonuçla ayrılmamamız gerekiyordu. Halkımızdan özür diliyoruz." dedi.

Sakat oyunculara dikkat çeken Büyükekşi, "Forvette 3, sol bekte 2 sakatımız var. Cenk alışık olmadığı bir yerde oynadı ve yeterli randımanı alamadık maalesef. Takımımıza güveniyoruz. İyi bir takımımız var. Son dakikalarda galibiyeti kaçıran taraf biz olduk." ifadelerini kullandı.

KUNTZ İLE DEVAM MI?

Stefan Kuntz ile yola devam edilip edilmeyeceği hakkındaki soruyu yanıtlayan Büyükekşi, "Bugün için konu Stefan Kuntz değil. Kaybettiysek beraber kaybettik. Takımımızda çok güzel bir arkadaşlık var. İnşallah daha iyi ve güzel günler göreceğiz." dedi.

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Son dakika haberi: Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz açıklaması! "Bugün için konu bu değil"
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