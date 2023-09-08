Son dakika haberi: Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz açıklaması! "Bugün için konu bu değil"

"ÖZÜR DİLERİZ"

Kötü oyun için özür dileyen Mehmet Büyükekşi, "Çok daha sevinçli ve Avrupa Şampiyonası'nı garanti eder şekilde buradan ayrılmalıydık. Birçok pozisyondan yararlanamadık. En azından berabere bitti çok şükür. 10 puanla liderliğimiz devam ediyor ama buradan böyle bir sonuçla ayrılmamamız gerekiyordu. Halkımızdan özür diliyoruz." dedi.