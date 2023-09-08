Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Milliler Avrupa yolunda Ermenistan'ı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 8.9.2023 20:34 Son Güncelleme: 8.9.2023 20:36

Son dakika haberi: Milliler Avrupa yolunda Ermenistan'ı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Milliler Avrupa yolunda Ermenistan’ı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımımız, UEFA EURO 2024 Elemeleri D grubu 5. maçında bugün Ermenistan'ı konuk edecek. Milliler, bugün sahadan 3 puanla ayrılıp liderliğini sürdürmek istiyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika Türkiye - Ermenistan maçının tüm detayları...

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye: Mert; Zeki, Merih, Çağlar, Cenk Özkaçar; İsmail, Orkun, Hakan; Kerem, Cengiz, Barış Alper.

Ermenistan: Chanharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Ranos, Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhciyan.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak maç 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Letonya karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise beşinci maç gününü bay geçecek.

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edilmişti.

MİLLİ TAKIM 9 PUANLA LİDER

Ay-yıldızlı ekip Ermenistan karşılaşması öncesinde 9 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Ermenistan 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Grupta iki maçı eksik olan Hırvatistan ile 4 karşılaşmayı geride bırakan Galler ise 4'er puana sahip. Son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

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Son dakika haberi: Milliler Avrupa yolunda Ermenistan'ı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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