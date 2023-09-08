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Giriş Tarihi: 8.9.2023 21:38 Son Güncelleme: 8.9.2023 22:03

SON DAKİKA | Trabzonspor Mendy'i resmen duyurdu! İşte oyuncunun maliyeti...

SON DAKİKA | Trabzonspor Mendy’i resmen duyurdu! İşte oyuncunun maliyeti...

Trabzonspor, Batista Mendy transferi için Angers ile anlaştığını KAP'a bildirdi. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor, Fransız ekibi Angers'tan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Batista Mendy'yi 4+1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Fransa Ligue 2 ekibi Angers'ten 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Batista Mendy'yi 4+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Batista Adelino Mendy ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 350 bin Euro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin Euro garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonu için 1 milyon 450 bin Euro garanti ücret, 2026-2027 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya; 2027-2028 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Mendy de transferin ardından yaptığı açıklamada, "Zorlukların üstesinden gelmekte kararlıyım. Hedeflerimize ulaşmak için hiç durmadan çalışacağım. Bu şehre savaşmaya, mücadele etmeye ve kazanmaya geldim" dedi.

23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Angers'ta 38 resmi karşılaşmaya çıktı.

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SON DAKİKA | Trabzonspor Mendy'i resmen duyurdu! İşte oyuncunun maliyeti...
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