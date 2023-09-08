SON DAKİKA | Trabzonspor Mendy’i resmen duyurdu! İşte oyuncunun maliyeti...

Trabzonspor, Fransız ekibi Angers'tan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Batista Mendy'yi 4+1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Fransa Ligue 2 ekibi Angers'ten 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Batista Mendy'yi 4+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Batista Adelino Mendy ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 350 bin Euro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin Euro garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonu için 1 milyon 450 bin Euro garanti ücret, 2026-2027 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya; 2027-2028 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.