Stefan Kuntz’dan maç sonu flaş açıklamalar! “Kapı her oyuncuya açık”

"KAPI HER OYUNCUYA AÇIK"

Oyuncuları izlemeye devam ettiklerini ifade eden Kuntz, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Öncelikle eleştiri açıktır. Beni hoca olarak eleştirebilirsiniz. Ben buna açığım. Ben Trabzon'da ki iki maçı izledim. Aslında bir oyuncuyu örnek olarak çıkarmamız uygun değil. Kapı sonuçta herkes açık. Yusuf'u tekrar çağırdık. Çok iyi işler yapıyor. Ozan Tufan'ın da maçlarını takip ediyoruz. Biz şuan kurduğumuz kadroda bize yardımcı olacak oyuncuları seçtiğimizi düşünüyoruz."