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Giriş Tarihi: 8.9.2023 14:43

Suudi Arabistan ligi, transfer harcamasında yalnızca Premier Lig'e geçildi

AA
Suudi Arabistan ligi, transfer harcamasında yalnızca Premier Lig’e geçildi

Suudi Pro Lig takımları, yaptıkları toplam 955,87 milyon avroluk harcamayla yaz transfer döneminde Avrupa'daki çoğu kulübü geride bıraktı ve Premier Lig'in ardından en çok para harcayan lig oldu. En fazla para harcayan 10 kulüpten 3'ü Suudi Pro Lig'den çıkarken, ligin en pahalı futbolcusu unvanını 90 milyon avroluk bonservis bedeliyle Neymar aldı.

Suudi Pro Lig, 2023-2024 yaz transfer döneminde en fazla harcamanın yapıldığı futbol ligleri arasında İngiltere Premier Lig'in arkasında 2. sırayı aldı.

Dünyanın önde gelen ligleri arasına girme hedefiyle futbola büyük yatırım yapan Suudi Arabistan, elit oyuncuların Çin kulüplerine gittiği 2015-2020 yıllarındaki transfer akımını akıllara getirse de yaz transfer döneminde adından söz ettirdi.

Cristiano Ronaldo'nun 2022'nin aralık ayında Al Nassr'a transferiyle başlayan süreç, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonunun Al Ahli, Al Hilal, Al İttihad ve Al Nassr kulüplerinin yüzde 75'ini devralmasıyla devam etti.

Yüksek maaşlarla yıldız futbolcuların dikkatini çeken Suudi Pro Lig kulüpleri, Ronaldo'dan sonra Karim Benzema, Neymar, Sadio Mane, N'Golo Kante, Riyad Mahrez ve Roberto Firmino'nun da aralarında bulunduğu birçok üst düzey oyuncuyu kadrosuna kattı.

Suudi Pro Lig'deki 18 kulüp, Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, bonservis için kasalarından çıkan 955,87 milyon avroyla transfere 2,81 milyar avro ayıran İngiltere Premier Lig ekiplerinin arkasında 2. sıraya yerleşti.

Yaz dönemindeki transfer giderleri sıralamasında İngiltere Premier Lig ve Suudi Pro Lig'i, 898,64 milyon avroyla Ligue 1 (Fransa), 854,83 milyon avroyla da Serie A (İtalya) izledi.

Bu periyotta Bundesliga (Almanya) 748 milyon, LaLiga (İspanya) ise 440,85 milyon avro harcayarak listenin 5 ve 6. sırasında yer aldı.

Transfer döneminin 15 Eylül'de sona ereceği Trendyol Süper Lig ise 135,7 milyon avroluk giderle 11. sırada kendisine yer buldu.

2023-2024 yaz transfer döneminde en fazla para harcanan 10 futbol ligi şöyle:

Lig Ülke Harcama miktarı (avro)
1 İngiltere Premier Lig İngiltere 2,81 milyar
2 Suudi Pro Lig Suudi Arabistan 955,87 milyon
3 Ligue 1 Fransa 898,64 milyon
4 Serie A İtalya 854,83 milyon
5 Bundesliga Almanya 748 milyon
6 LaLiga İspanya 440,85 milyon
7 Eredivisie Hollanda 230,75 milyon
8 Championship İngiltere 213,16 milyon
9 Portekiz Premier Lig Portekiz 190,53 milyon
10 Belçika Birinci Ligi Belçika 156,62 milyon
11 Süper Lig Türkiye 135,7 milyon

En çok harcayan Al Hilal, en pahalı transfer Neymar

Yaz transfer döneminde en fazla para harcayan 10 kulüpten 3'ü Suudi Pro Lig'den çıktı.

Toplam 11 futbolcu için 464,1 milyon avro bonservis ücreti ödeyen İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin başı çektiği listede, Al Hilal (353,1 milyon avro) 2'nci, Al Ahli (200,99 milyon) 8'inci, Al Nassr ise (165,1 milyon) 10'uncu sırayı aldı.

Teknik direktörlüğünü Portekizli Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ı renklerine bağlamak için Paris Saint-Germain'e ödediği 90 milyon avroyla Suudi Pro Lig'in en pahalı transferine de imza attı.

Malcom'u 60 milyon, Ruben Neves'i 55 milyon ve Aleksandar Mitrovic'i 52,6 milyon avro karşılığında transfer eden Al Hilal, Suudi Pro Lig'in en yüksek bonservis bedelli 5 futbolcusundan 4'ünü kadrosunda barındırıyor.

Al Nassr'ın Porto'dan 60 milyon avroya transfer ettiği Otavio ise Malcom ile 2'nci sırayı paylaştı.

Suudi Pro Lig kulüplerinin 2023-2024 yaz transfer dönemindeki öne çıkan transferleri şöyle:

Al Hilal

Futbolcu Eski takımı Bonservis bedeli (avro)
Neymar Paris Saint-Germain 90 milyon
Malcom Zenit 60 milyon
Ruben Neves Wolverhampton 55 milyon
Aleksandar Mitrovic Fulham 52,6 milyon
Sergej Milinkovic-Savic Lazio 40 milyon
Kalidou Koulibaly Chelsea 23 milyon
Bono Sevilla 21 milyon
Hassan Tambakti Al Shabab 11,5 milyon
TOPLAM 353,1 milyon

Al Ahli

Futbolcu Eski takımı Bonservis bedeli (avro)
Gabri Veiga Celta Vigo 40 milyon
Riyad Mahrez Manchester City 35 milyon
Roger Ibanez Roma 30 milyon
Allan Saint-Maximin Newcastle 27,2 milyon
Merih Demiral Atalanta 20 milyon
Edouard Mendy Chelsea 18,5 milyon
Franck Kessie Barcelona 12,5 milyon
Firas Al-Buraikan Al Fateh 9,83 milyon
Abdullah Al-Ammar Damac 6,23 milyon
Bassam Al-Hurayji Al Batin 985 bin
Saad Balobaid Al Taawoun 748 bin
Roberto Firmino Liverpool Bedelsiz
TOPLAM 200,99 milyon

Al Nassr

Futbolcu Eski takımı Bonservis bedeli (avro)
Otavio Porto 60 milyon
Sadio Mane Bayern Münih 30 milyon
Aymeric Laporte Manchester City 27,5 milyon
Seko Fofana Lens 25 milyon
Marcelo Brozovic Inter 18 milyon
Alex Telles Manchester United 4,6 milyon
TOPLAM 165.1 milyon

Al İttihad

Futbolcu Eski takımı Bonservis bedeli (avro)
Fabinho Liverpool 46,7 milyon
Jota Celtic 29,1 milyon
Luiz Felipe Real Betis 22 milyon
Faisal Al-Ghamdi Al Ettifaq 11,72 milyon
Hassan Kadesh Al Taawoun 9,88 milyon
Karim Benzema Real Madrid Bedelsiz
N'Golo Kante Chelsea Bedelsiz
TOPLAM 119,39 milyon

Al Ettifaq

Futbolcu Eski takımı Bonservis bedeli (avro)
Jordan Henderson Liverpool 14 milyon
Demarai Gray Everton 9,3 milyon
Georginio Wijnaldum Paris Saint-Germain 8 milyon
Jack Hendry Club Brugge 5 milyon
Moussa Dembele Olimpik Lyon Bedelsiz
TOPLAM 36,3 milyon

Al Shabab

Futbolcu Eski takımı Bonservis bedeli (avro)
Habib Diallo Strasbourg 18 milyon
Yannick Carrasco Atletico Madrid 15 milyon
Gustavo Cuellar Al Hilal 1,38 milyon
Romain Saiss Al Sadd Kiralık
TOPLAM 34,38 milyon

Al Taawoun

Futbolcu Eski takımı Bonservis bedeli (avro)
Musa Barrow Bologna 8 milyon
Andrei Girotto Nantes 4 milyon
Mateus Nagoya Grampus 2,8 milyon
Flavio Trabzonspor 182 bin (Kiralık)
TOPLAM 14,98 milyon

Al Fayha

Futbolcu Eski takımı Bonservis bedeli (avro)
Fashion Sakala Rangers 4,65 milyon
Henry Onyekuru Yukatel Adana Demirspor 3,2 milyon
Abdelhamid Sabiri Fiorentina 300 bin (Kiralık)
TOPLAM 8,15 milyon

Damac

Futbolcu Eski takımı Bonservis bedeli (avro)
Assan Ceesay Lecce 2,8 milyon
Nicolae Stanciu Wuhan Three Towns 2,5 milyon
Georges-Kevin N'Koudou Beşiktaş Bedelsiz
TOPLAM 5,3 milyon

Al Fateh

Futbolcu Eski takımı Bonservis bedeli (avro)
Lucas Zelarayan Columbus 2,75 milyon
Djaniny Trabzonspor 1,01 milyon
Mukhtar Ali Al Nassr 748 bin (Kiralık)
Jason Denayer Al Ahli Dubai Bedelsiz
TOPLAM 4,51 milyon

Al Khaleej

Futbolcu Eski takımı Bonservis bedeli (avro)
Khaled Narey PAOK 2 milyon
Mohamed Sherif El Ahly 1,37 milyon
Ibrahim Sehic Tümosan Konyaspor 700 bin
Lisandro Lopez Club Tijuana Bedelsiz
TOPLAM 4,07 milyon

Al Tai

Futbolcu Eski takımı Bonservis bedeli (avro)
Marko Dugandzic Rapid Bükreş 2 milyon
Andrei Cordea FCSB 1,32 milyon
Bernard Mensah Mondihome Kayserispor Bedelsiz
Enzo Roco Elche Bedelsiz
TOPLAM 3,32 milyon

Abha

Futbolcu Eski takımı Bonservis bedeli (avro)
Karl Toko Ekambi Olimpik Lyon 1,5 milyon
Grzegorz Krychowiak Krasnodar Bedelsiz
TOPLAM 1,5 milyon

Al Hazem

Futbolcu Eski takımı Bonservis bedeli (avro)
Faiz Selemani Kortrijk 1,5 milyon

Al Wehda

Futbolcu Eski takımı Bonservis bedeli (avro)
Jawad El Yamiq Real Valladolid 1,2 milyon
Odion Ighalo Al-Hilal Bedelsiz
TOPLAM 1,2 milyon

Al Okhdood

Futbolcu Eski takımı Bonservis bedeli (avro)
Andrei Burca Cluj 1 milyon
Ahmed Mostafa Smouha 92 bin
TOPLAM 1,09 milyon

Al Riyad

Futbolcu Eski takımı Bonservis bedeli (avro)
Juanmi Real Betis 1 milyon

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