Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi başladı!
Giriş Tarihi: 9.9.2023 13:14 Son Güncelleme: 9.9.2023 13:33

Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi başladı!

Başakşehir’de Çağdaş Atan dönemi başladı!

Başakşehir, Emre Belözoğlu'ndan sonra boşalan teknik direktörlük koltuğuna Çağdaş Atan'ın getirildiğini açıkladı. Genç hoca için Pazartesi günü imza töreni düzenlenecek.

Süper Lig ekibi Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Başakşehir bu sezon Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 3 maçta 3 mağlubiyet almış ve ardından 43 yaşındaki teknik adam ile yollar ayrılmıştı.

İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevi için son olarak Kayserispor'u çalıştıran Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş atan ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 11 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de, stadımızda bulunan basın toplantısı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir" ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem! Ülkede son yüzyılın en büyük depremi: Yüzlerce kişi öldü
Kaynanayla İstanbul turu
Son dakika: Kahramanmaraş'ta kamyon faciası: 5 ölü 25 yaralı!
Öz annesi savcılığa şikâyet etti: Sigorta uzmanı kızım SGK'yı dolandırdı
CHP'li 'Siha Sezgin'den TSK'ya skandal iftira: FETÖ ve PKK ağzını kullandı! Kahraman ordumuza dil uzattı
CHP’de anketler kimi önde gösteriyor?
Cem Yılmaz’a da mı 12 bin 800!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberi: Milliler Ermenistan'la puanları bölüştü! Eskişehir'de beraberlik gecesi
İslam düşmanlığında yeni boyut: Fransız Charlie Hebdo'dan alçak kapak
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA