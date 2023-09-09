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Giriş Tarihi: 9.9.2023 15:52

Fenerbahçe’de başkanlık süresine kısıtlama getirildi! En fazla 4 dönem...

DHA
Fenerbahçe’de başkanlık süresine kısıtlama getirildi! En fazla 4 dönem...

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü tüzük tadili genel kurul toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda sarı-lacivertli kulübün başkanlık süresi hakkında değişikliğe gidildi.

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda devam ediyor.

Daha önce "Başkan, 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından doğrudan doğruya gizli oyla" seçilir" maddesinde değişikliğe gidildi.

Yeni yapılan değişiklikte ise 38'inci maddede yer alan "Kulüp başkanı en az 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. Aynı kulüp başkanı kesintisiz en fazla 4 dönem, diğer bir deyişle 12 yıl için seçilebilir. Kulüp başkanı aynı göreve ancak 1 tam dönem geçtikten sonra aday olabilir" maddesi, üyelerin oylarında sunuldu. Yapılan oylama çokluğu ile kabul edildi.

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Fenerbahçe’de başkanlık süresine kısıtlama getirildi! En fazla 4 dönem...
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