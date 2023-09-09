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Giriş Tarihi: 9.9.2023 17:42

Gaziantep FK, Brezilyalı sol bek Junior Morais'i transfer etti

AA
Gaziantep FK, Brezilyalı sol bek Junior Morais’i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Brezilyalı futbolcu Junior Morais ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Romanya'nın Rapid 1923 takımında forma giyen sol bek oyuncusu Junior Morais ile sezon sonuna kadar anlaşılmaya varıldığı belirtildi.

Morais'in, Başkan Yardımcısı İsmet Özcan'ın katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Junior Morais'in 2019-2021 yılları arasında da kırmızı-siyahlı ekipte forma giydiği hatırlatılarak, "Morais'e bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Gaziantep FK, Brezilyalı sol bek Junior Morais'i transfer etti
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