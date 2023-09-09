Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a ilaç gibi ara! 7 isme yarayacak...

Ligin ilk üç maçlık bölümünde fizik-kondisyon açısından bazı oyuncuların tam hazır olmadığı görülen Beşiktaş'a milli ara ilaç gibi geldi. Yaz kampında geçirdiği sakatlık sonrası ilk kez Sivas müsabakasında sahaya çıkan Rachid Ghezzal ve takıma yeni dönüş yapan Cenk Tosun için 14 günlük boşluk toparlanmaları adına fırsat oldu. Ayrıca yeni transferler Alex-Oxlade Chamberlain, Ante Rebic ve Eric Bailly, eksiklerini giderme imkânı yakaladı.

MAÇ TEMPOSU İÇİN ÖZEL KARŞILAŞMA

Teknik direktör Şenol Güneş, takımın istediği seviyeye ulaşması için Trabzonspor maçı hazırlıklarını günde çift idmanla başlattı. İki günde 4 antrenman yapan siyahbeyazlı futbolcular, özel karşılaşmalarla da maç temposu kazanacak. Ayrıca sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Arthur Masuaku, milli arayla birlikte takıma dönecek. Böylelikle siyah-beyazlı teknik ekibin eli yeniden kuvvetlenecek.

SERHAN ÇETİNSAYA'NIN İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Beşiktaş'ta Sergio Ramos görüşmelerini yürüten Serhan Çetinsaya, yüksek maliyetler nedeniyle bu transferden vazgeçilmesi üzerine istifa kararı almıştı. Çetinsaya'nın istifası yönetim kurulunda değerlendirildi ve kabul edildi. Serhan Çetinsaya ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konu hakkında pazartesi günü saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

UMUT'UN SON TALİBİ SAMSUN

Beşiktaş'ın deneyimli sol beki Umut Meraş'a Başakşehir'den sonra bir talip daha çıktı. 27 yaşındaki futbolcuyu Samsunspor da kadrosuna dahil etmek istiyor. Başakşehir, siyah-beyazlılara 500 bin Euro teklif ederken Kartal'ın takasta Deniz Türüç'ü istemesi sonrası süreç tıkanmıştı. Samsunspor'un da benzer bir bonservis teklifi yaptığı ve ilk etapta Beşiktaş'ın buna sıcak bakmadığı belirtildi.