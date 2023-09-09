Son dakika: Fenerbahçe’de Crespo için Altay Bayındır tarifesi! Yeni durağı belli oluyor...

YENİ DURAĞI BELLİ OLUYOR

Altay'da olduğu gibi Crespo'nun da sözleşmesi uzatılacak. Ardından 26 yaşındaki orta saha için gelen öneriler değerlendirilecek. Süper Lig ve Rusya'dan teklifler alan oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Oyuncuya, Portekiz'den de Braga'nın talip olduğu gündele geliyor.