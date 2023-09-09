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Giriş Tarihi: 9.9.2023 12:22 Son Güncelleme: 9.9.2023 12:25

Son dakika: Fenerbahçe'de Crespo için Altay Bayındır tarifesi! Yeni durağı belli oluyor...

Son dakika: Fenerbahçe’de Crespo için Altay Bayındır tarifesi! Yeni durağı belli oluyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sezona müthiş bir giriş yapan ve tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe'den transfer haberleri de gelmeye devam ediyor. Bu sezon kadrosuna birçok yıldızı katan sarı-lacivertli takımda ayrılıklar da yaşanıyor. İç transferde de adımlarını atan Kanarya, Miguel Crespo için hamlesini yapacak. Portekizli yıldızın da yeni durağı belli oluyor.

Türkiye'de yavaş yavaş yaz transfer döneminin sonuna gelinse de Fenerbahçe, bu konudaki hareketliliğini koruyor. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli kulübün, öncelikle 17 olan yabancı sayısını 13'e düşürmesi gerekiyor.

CRESPO İÇİN ALTAY TARİFESİ

Gönderilecek isimlerin arasında Miguel Crespo da var. Yönetim, Manchester United'a verdiği Altay Bayındır için izlediği yolu, Portekizli futbolcuda da kullanmayı planlıyor.

YENİ DURAĞI BELLİ OLUYOR

Altay'da olduğu gibi Crespo'nun da sözleşmesi uzatılacak. Ardından 26 yaşındaki orta saha için gelen öneriler değerlendirilecek. Süper Lig ve Rusya'dan teklifler alan oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Oyuncuya, Portekiz'den de Braga'nın talip olduğu gündele geliyor.

BONSERVİS BEDELİ NETLEŞECEK

Fenerbahçe, Crespo için yapılacak kiralık anlaşmasına 6-7 milyon Euro seviyesinde satın alma opsiyonu koymayı düşünüyor. Portekizli futbolcunun Fenerbahçe ile mevcut mukavelesi 30 Haziran 2024 tarihinde dolacak.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Crespo için Altay Bayındır tarifesi! Yeni durağı belli oluyor...
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