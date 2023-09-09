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Giriş Tarihi: 9.9.2023 12:01

Son dakika Galatasaray haberleri: Icardi & Kerem ikilisi Avrupa'da zirveyi zorluyor! İkinci sıradalar...

UĞUR ÇEM
Son dakika Galatasaray haberleri: Icardi & Kerem ikilisi Avrupa’da zirveyi zorluyor! İkinci sıradalar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Toplamda 9 gol kaydeden Galatasaray'ın yıldızları İcardi ile Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Avrupa'nın en çok skor bulan ikinci çifti oldu.

Galatasaray'a geçen sezon şampiyonluğu getiren Mauro İcardi ile Kerem Aktürkoğlu, attığı gollerle yine takımı sırtlıyor.

RAMS Park'taki Olimpija maçında sezonun siftahına imzasını koyan 30 yaşındaki Tangocu, Molde karşılaşmalarında tabelayı iki kez değiştirerek turu getirdi. Ligde Trabzonspor ve Gaziantep FK'ya dubleleriyle gol fırtınasına devam etti.

Kerem ise Olimpija ilk müsabakasında ağları bulurken G.Antep'te de açılışı yaparak rakiplerini 2 defa avladı.

Toplamda fileleri 9 kez bulan İcardi ile Kerem, bu formuyla 10 üst düzey ligdeki futbolcular arasında Avrupa'nın ağları en çok havalandıran ikinci çifti oldu.

Listenin zirvesinde PSV forması giyen Luuk de Jong-Joey Veerman (10) var. Aslan'ın yıldızları; Haaland- Alvarez (8), Mbappe-Asensio (7), Kane-Sane (6) gibi dünya starlarını geçti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Icardi & Kerem ikilisi Avrupa'da zirveyi zorluyor! İkinci sıradalar...
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