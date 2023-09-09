Son dakika Trabzonspor haberleri: İşte Pepe’nin öne çıkan özellikleri! Hücumu uçurur...

Arsenal'den bonservisini alarak önceki gece Trabzon'a gelen Nicolas Pepe, bordo-mavili kulüp ile yeni bir başlangıç yapmak için ilk adımı attı. 1 yıllık sözleşme imzalayan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, hücumda Fırtına'nın sorununu çözecek isim olarak görünüyor.

İşte madde madde 28 yaşındaki futbolcunun öne çıkan özellikleri:

1.83 metrelik sağ kanat, Angers, Lille ve Arsenal formaları giydi. Lille'deki başarısının ardından 2019-20 sezonunda 80 milyon Euro bonservis ile Arsenal'in yolunu tuttu. Topçula'da 112 karşılaşmada 27 gol, 21 asist üretti.

Geçen yıl kiralık ter döktüğü Nice'te ligde 19 maçta 80 dakika ortalamayla oynadı. 6 gol, 1 asist elde etti.

300 MAÇTA 86 GOL, 44 ASİST

Solak futbolcu, kariyerinde 300 müsabakada 86 gol, 44 asist kaydetti.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 37 maçta 10 gol, 2 asist buldu.

Nicolas Pepe, skora destek veren, adam eksiltme kabiliyeti iyi ve şut atmayı seven bir profil. Presi çok iyi uyguluyor. Çalım atma ve top sürmede başarılı. Topsuz koşulardaki yeteneği elit seviyede.

İstikrar sorunu var. Zaman zaman pas vermek yerine gereksiz şut girişiminde bulunabiliyor.