Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor haberleri: İşte Pepe'nin öne çıkan özellikleri! Hücumu uçurur...
Giriş Tarihi: 9.9.2023 12:16

Son dakika Trabzonspor haberleri: İşte Pepe'nin öne çıkan özellikleri! Hücumu uçurur...

ÇAĞDAŞ HALICI
Son dakika Trabzonspor haberleri: İşte Pepe’nin öne çıkan özellikleri! Hücumu uçurur...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Şut atmayı seven, pres ve çalım başarısıyla ön plana çıkan Trabzonspor’un yeni kanat oyuncusu Pepe, skora verdiği destekle gol yollarındaki soruna çare olacak.

Arsenal'den bonservisini alarak önceki gece Trabzon'a gelen Nicolas Pepe, bordo-mavili kulüp ile yeni bir başlangıç yapmak için ilk adımı attı. 1 yıllık sözleşme imzalayan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, hücumda Fırtına'nın sorununu çözecek isim olarak görünüyor.

İşte madde madde 28 yaşındaki futbolcunun öne çıkan özellikleri:

1.83 metrelik sağ kanat, Angers, Lille ve Arsenal formaları giydi. Lille'deki başarısının ardından 2019-20 sezonunda 80 milyon Euro bonservis ile Arsenal'in yolunu tuttu. Topçula'da 112 karşılaşmada 27 gol, 21 asist üretti.

Geçen yıl kiralık ter döktüğü Nice'te ligde 19 maçta 80 dakika ortalamayla oynadı. 6 gol, 1 asist elde etti.

300 MAÇTA 86 GOL, 44 ASİST

Solak futbolcu, kariyerinde 300 müsabakada 86 gol, 44 asist kaydetti.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 37 maçta 10 gol, 2 asist buldu.

Nicolas Pepe, skora destek veren, adam eksiltme kabiliyeti iyi ve şut atmayı seven bir profil. Presi çok iyi uyguluyor. Çalım atma ve top sürmede başarılı. Topsuz koşulardaki yeteneği elit seviyede.

İstikrar sorunu var. Zaman zaman pas vermek yerine gereksiz şut girişiminde bulunabiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kaynanayla İstanbul turu
Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem! Ülkede son yüzyılın en büyük depremi: Yüzlerce kişi öldü
CHP'li 'Siha Sezgin'den TSK'ya skandal iftira: FETÖ ve PKK ağzını kullandı! Kahraman ordumuza dil uzattı
Öz annesi savcılığa şikâyet etti: Sigorta uzmanı kızım SGK'yı dolandırdı
CHP’de anketler kimi önde gösteriyor?
Son dakika haberi: Milliler Ermenistan'la puanları bölüştü! Eskişehir'de beraberlik gecesi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Cem Yılmaz’a da mı 12 bin 800!
Rusya'dan Ermenistan'a nota: 'Dost olmayan adımlar' vurgusu! Kabul edilemez...
İslam düşmanlığında yeni boyut: Fransız Charlie Hebdo'dan alçak kapak
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor haberleri: İşte Pepe'nin öne çıkan özellikleri! Hücumu uçurur...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA