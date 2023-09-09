Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, şehre geldi

Bordo-Mavililer, Southampton forması giyen Nijeryalı golcü Paul Onuachu ile anlaşmaya vardı. Bordo-Mavililer, yıldız golcüyü kiraladı. Trabzonspor'un yeni golcüsü saat 22.00 sıralarında özel bir uçakla Trabzon'a geldi.

Havaalanında açıklamalarda bulunan golcü oyuncu, "Bu kadar insanı bu saatte burada görmek inanılmaz bir duygu. Başlayabilmek için sabırsızlanıyorum. Biraz stresli günler yaşandı ama sonuç olarak buradayım. Bu arma için, hedeflere ulaşabilmek için buradayım. Maç maç bakacağım ve elimden geleni yapacağım. Hocamızla görüştüm ve Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bana anlattı." açıklamasını yaptı.