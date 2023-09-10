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Giriş Tarihi: 10.9.2023 11:31

Cristiano Ronaldo'dan örnek hareket! Fas'taki otelini depremzedelere açtı

Cristiano Ronaldo’dan örnek hareket! Fas’taki otelini depremzedelere açtı

Arabistan takımı Al-Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Fas'ta meydana gelen 6,8'lik depremin ardından örnek bir harekete imza attı. Ronaldo, Fas'taki Pestana CR7 Marrakech isimli otelini depremzedeler için ücretsiz olarak kullanıma açtı.

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında yerin 8 kilometre derinliğinde 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki El-Huz bölgesi olduğu belirtilmişti.

Depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes ve Fes kentlerinde hissedildiği aktarıldı.

RONALDO YARDIM ELİNİ UZATTI

Yaşanan bu afet sonrasında ise futbol kariyerini Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo'nun depremzedelere yardım eli uzattığı öğrenildi.

38 yaşındaki yıldızın Fas'taki otelini depremzedelerin kullanımına açtığı belirtildi.

OTELİNİ DEPREMZEDELER İÇİN AÇTI

İspanyol basınından Marca, Portekizli yıldızın Fas'ı vuran deprem felaketinde evsiz kalan onlarca kişiye otelini açtığını sayfalarına taşıdı.

Marakeş şehrinde lüks oteli bulunan Ronaldo'nun evsiz kalan ve evlerine giremeyen depremzedelerin kullanımı için otelinin kapılarını açtığı kaydedildi.

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Cristiano Ronaldo'dan örnek hareket! Fas'taki otelini depremzedelere açtı
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