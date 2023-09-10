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Giriş Tarihi: 10.9.2023 12:54

Galatasaray Kulübü, eski başkanlardan Duygun Yarsuvat'ı andı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlardan Duygun Yarsuvat’ı andı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın ölümünün 2. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın ölümünün 2. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Eğitim ve sporun beşiği Galatasaray'da üniversite rektörlüğü, divan kurulu başkanlığı ve kulüp başkanlığı gibi önemli görevler üstlenen, ömrünü Galatasaray'a hizmetle geçiren değerli hukukçu, akademisyen, Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkanı Duygun Yarsuvat'ı vefatının ikinci yıl dönümünde rahmet ve özlemle anıyoruz." denildi.

Duygun Yarsuvat, Galatasaray'da Ekim 2014 ile Mayıs 2015 arasında yaklaşık 7 ay başkanlık görevini yürüttü. Yarsuvat döneminde sarı-kırmızılı futbol takımı, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu oldu, kadın basketbol takımı de ligde şampiyonluğa ulaştı.

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Galatasaray Kulübü, eski başkanlardan Duygun Yarsuvat'ı andı
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