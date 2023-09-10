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Giriş Tarihi: 10.9.2023 10:21

Kuntz kimseyi dinlemedi! Bertuğ ve Kazımcan’ı oynatmadı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kuntz kimseyi dinlemedi! Bertuğ ve Kazımcan’ı oynatmadı

Son dakika A Milli Takım haberi: Alman hocanın, yardımcılarından gelen “Bertuğ ve Kazımcan ile maça başlayalım” önerisini elinin tersi ile ittiği ortaya çıktı.

A Milli Takım, Ermenistan maçı öncesi Riva'da yaptığı çalışmalarda takımdaki tek gerçek sol bek olan Kazımcan Karataş ile santrfor Bertuğ Yıldırım as takımda oynatılıyordu. Ancak maçta ise Bertuğ yedek soyundurulurken, Kazımcan kadroya dahi alınmadı. Teknik direktör Stefan Kuntz'a bu maç öncesinde yardımcılarından Kazımcan ve Bertuğ ile başlama önerisi getirilirken Alman hoca buna kulak asmadı… Kariyerinde sadece 2019'da 3 kez sol bek oynayan Cenk Özkaçar bu bölgede sahaya çıkarken onun hatasından da Ermenistan'ın golü geldi. Santrforda ise orijinal mevkisi kanat olan Barış Alper Yılmaz oynadı ve genç futbolcu bitiricilik eksikliğinden birçok pozisyonu harcadı.

DEĞİŞİM ZAMANI

Japonya ile oynanacak hazırlık maçında takımda da değişiklikler yaşanması bekleniyor. Sol beke Kazımcan Karataş'ın forvete ise Bertuğ Yıldırım'ın geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nun formasının ilk adayı ise Barış Alper Yılmaz olacak. Hırvatistan karşısında cezalı duruma düşen Merih Demiral'ın yerine ise Ozan Kabak'ın çıkarak Çağlar Söyüncü ile maç pratiği yapması planlanıyor. Orta sahada da iki değişiklik gözüküyor. İsmail Yüksek kulübeye çekilecek ve Salih Özcan ilk 11'e girecek, Hakan-Orkun ikilisinden birinin bölgesi ise İrfan Can Kahveci'ye emanet edilecek.

KEREM&ABDÜLKERİM KADRODAN ÇIKARILDI

A Millî Takımın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Ermenistan maçında boyun ve göğüs travması geçiren Kerem Aktürkoğlu kadrodan çkıarıldı. Hamile olan eşinin doğum öncesinde yanında olmak isteyen Abdülkerim Bardakcı'ya da izin verildi ve ikili Japonya maçı öncesinde kafileden ayrıldı.

ALTINTOP: HEYECANIMIZ DEVAM EDİYOR

TFF Başkanvekili Hamit Altıntop, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bütün şampiyonaların ayrı bir hikâyesi vardır. Dün akşam sonuç istediğimiz gibi olmasa da Bizim Çocuklar da EURO 2024 yolunda heyecan dolu hikâyelerini yazmaya devam ediyorlar."

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Kuntz kimseyi dinlemedi! Bertuğ ve Kazımcan’ı oynatmadı
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