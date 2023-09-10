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Giriş Tarihi: 10.9.2023 20:20

Samsunspor, hazırlık maçında Giresunspor'u 6-1 yendi

AA
Samsunspor, hazırlık maçında Giresunspor’u 6-1 yendi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, hazırlık maçında 1. Lig'de mücadele eden Bitexen Giresunspor'u 6-1 mağlup etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı takım, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kulüp tesislerinde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor ile karşılaştı.

Karşılaşmayı hakem Adem Cinek yönetirken, Sezgin Şahbaz ile Mehmet Şenkaya da maçta yardımcı hakem olarak görev aldı.

Samsunspor'un gollerini 8. ve 11. dakikada Holse, 24. dakikada Ercan Kara, 70. ile 82. dakikada Dimata, 74. dakikada da Emre Kılıç atarken, Bitexen Giresunspor'un tek golünü ise 10. dakikada Yunus Emre Gergef kaydetti.

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Samsunspor, hazırlık maçında Giresunspor'u 6-1 yendi
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