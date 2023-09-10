Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş haberi: Son transfer Rachid Ghezzal!
Giriş Tarihi: 10.9.2023 09:35 Son Güncelleme: 10.9.2023 09:35

Son dakika Beşiktaş haberi: Son transfer Rachid Ghezzal!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberi: Son transfer Rachid Ghezzal!

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı, büyük bir hızla eski formuna kavuşuyor. Geçtiğimiz sezon sakatlıklardan kurtulamayan 31 yaşındaki futbolcu, birkaç maç sonra tam kapasiteyle oynayabilecek duruma gelecek.

Özellikle Beşiktaş formasını ilk kez giydiği 2020- 21 sezonunda fırtına gibi esen Rachid Ghezzal, kazanılan son şampiyonlukta önemli işler yapmıştı. Ancak geçen yıl sakatlıklarla boğuşan yıldız futbolcu, takıma hiçbir katkı sağlayamadı. Şenol Güneş, yeni sezon öncesi onu en büyük kozlarından biri olarak görse de 31 yaşındaki oyuncu, temmuz ayında yeniden sakatlık yaşadı. Bu kez acele etmeden sabırla bekleyen Ghezzal, hem çalışmalarına hem de tedavisine büyük özen gösterdi.

TRABZON DEPLASMANINDA YEDEK SOYUNACAK

Kontrollü bir şekilde dönüşe hazırlanan tecrübeli futbolcunun, yaz döneminde sakatlanmadan önceki durumundan daha güçlü olduğu kaydedildi. Sivasspor maçında 3 dakika görev alan Ghezzal'ın, Trabzonspor deplasmanında da yedek soyunacağı ve gidişata göre sonradan oyuna gireceği belirtildi. Ghezzal'ı yeni transfer olarak gören Güneş'in, talebesinin aldığı süreleri yavaş yavaş artırarak maç ritmini bulmasını istediği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Şaban Sevinç'ten Halk TV itirafı! Eren Erdem canlı yayında şaşkına döndü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Öz annesi savcılığa şikâyet etti: Sigorta uzmanı kızım SGK'yı dolandırdı
İBB'den akıl almaz yöntem: Yürüyen merdiven sorununu böyle örtbas etmeye çalıştı!
Kaynanayla İstanbul turu
Şanlıurfa’da kan donduran anlar: Felçli hastayı balkonda dakikalarca…
Afşin Hanım’ı ekranlardan kim kopardı?
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
SON DAKİKA! MSB'den CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya iftiralarına sert tepki: Gaflet ve dalalet içindedirler
Cem Yılmaz’a da mı 12 bin 800!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş haberi: Son transfer Rachid Ghezzal!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA