Son dakika Fenerbahçe haberi: Marco Verratti Katar’ı seçti

Paris Saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği ve son olarak Fenerbahçe'ye önerilen Marco Verratti'nin tercihi Katar oldu. L'equipe'de yer alan habere göre İtalyan orta saha oyuncusu, Al-Arabi ile anlaşmaya vardı ve transfer kısa süre içinde resmiyet kazanacak. PSG'nin de 50 milyon Euro bonservis kazanacağı iddia edilirken, 30 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde başkent Doha'ya gideceği kaydedildi. Paris Saint- Germain forması ile geçirdiği 10 sezonda toplam 416 maça çıkan Verratti, 11 gol ve 61 asistlik performans sergilemişti.