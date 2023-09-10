Son dakika Galatasaray haberi: Wilfried Zaha’ya koruma!

Galatasaray taraftarının sahada görmeyi çok istediği Wilfried Zaha konusunda teknik heyet ve sağlık kurulu aceleci davranmak istemiyor. Fenerbahçe'nin elinden kapılan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayı toplam 2 kez giydikten sonra tedaviye alındı. 25 gündür takımdan ayrı olan 30 yaşındaki oyuncu, arka adalesinde zorlanma hissetmişti. Kulüp doktoru Yener İnce hafta içinde yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcunun durumunun çok ciddi olmadığını belirterek, "Eski takımda yaptığı fedakârlıklar oyuncuyu biraz yıpratmış. Üstüne gidilmesi durumunda sıkıntı yaşama ihtimali vardı. Şu an özel bir program uygulanıyor. Samsunspor maçından önce takımla çalışmalara başlayacak. Önümüzdeki hafta içi idmana vereceğiz" demişti.



BURUK YAVAŞ YAVAŞ HAZIRLIYOR



Zaha için sabırlı davranan Galatasaray cephesi, geçmişte Sacha Boey'un yaşadığı sakatlığı unutmadı. Başarılı futbolcu ile benzer şikâyetlere sahip Fransız sağ bek, 2021-22 sezonunda risk alıp yüzde yüz hazır olmadan oynamış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Zaha'yı yavaş yavaş hazırlayan Okan Buruk, yıldız oyuncuyu olası sakatlıklardan koruyor.



2 MAÇTA 65 DAKİKA



Galatasaray formasıyla biri Süper Lig, biri de Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere 2 maça çıkan Wilfried Zaha, toplam 65 dakika görev yaptı. Skora katkı sağlayamayan tecrübeli futbolcu, şimdi yeniden taraftarın karşısına çıkacağı günü iple çekiyor...