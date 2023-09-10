Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor Nicolas Pepe'yi KAP'a bildirdi
Giriş Tarihi: 10.9.2023 16:08

Trabzonspor Nicolas Pepe'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor Nicolas Pepe’yi KAP’a bildirdi

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor, Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Nicolas Pepe'yle 1 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Pepe, Fırtına için sağlık kontrolünden geçti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Nicolas Pepe ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını borsaya bildirdi. Ayrıca oyuncu bordo-mavili kulüp tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

28 yaşındaki Nicolas Pepe, son olarak Arsenal'de forma giydi. Forvet hattında sağ kanat olarak görev yapan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Nicolas Pepe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ve 1.600.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor! Soydaşlarımız katleden hainlerin fotoğrafları paylaşıldı
Şaban Sevinç'ten Halk TV itirafı! Eren Erdem canlı yayında şaşkına döndü
Afşin Hanım’ı ekranlardan kim kopardı?
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Batı'da artan İslam düşmanlığına sert tepki: Sözde demokrat ülkeler 3 maymunu oynuyor
Öz annesi savcılığa şikâyet etti: Sigorta uzmanı kızım SGK'yı dolandırdı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu'ndan aylar sonra gelen seçim itirafı: Hepimiz hayal kırıklığına uğradık
Kızımı, geleneklerimize göre yetiştiriyorum
Rasyonelleşme yolunda tutarlı bir OVP
İzmir'de kadın ve çocuk sığınmacılara çirkin saldırı! Nefret kustular
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor Nicolas Pepe'yi KAP'a bildirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA