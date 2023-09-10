Trabzonspor Nicolas Pepe’yi KAP’a bildirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Nicolas Pepe ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını borsaya bildirdi. Ayrıca oyuncu bordo-mavili kulüp tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

28 yaşındaki Nicolas Pepe, son olarak Arsenal'de forma giydi. Forvet hattında sağ kanat olarak görev yapan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Nicolas Pepe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ve 1.600.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

