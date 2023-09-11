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Giriş Tarihi: 11.9.2023 11:50

Formayı imzalayan Fatih Terim'den Reynmen'e: "Sıkıştığın zaman sat"

Formayı imzalayan Fatih Terim’den Reynmen’e: Sıkıştığın zaman sat

Ünlü şarkıcı Reynmen, aynı uçakta seyahat ettiği Fatih Terim'e formasını imzalattı. Arkadakilerin, "Hocam imzalar için para alsa..." demesi sonrası Terim'in Reynmen'e dönüp "Sıkıştığın zaman sat" ifadesini kullanması herkesi güldürdü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenenler yararına düzenlenen organizasyonda EURO 2008'de yapılan Türkiye-İsviçre maçında forma giyen milli futbolcular İsviçre'nin Lozan kentindeki Stade de la Tuiliere'da sahaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Reynmen'de burada sahne alırken, dönüş yolunda Fatih Terim'e forma imzalattığı anları paylaştı.

"SIKIŞTIĞIN ZAMAN SAT"

Fatih Terim formayı imzaladığı sırada arkadan, "Hocam imzalar için para alsa..." ifadeleri kullanıldı. Deneyimli hoca bunun üzerine Reynmen'e dönerek, "Sıkıştığın zaman sat" ifadesini kullandı.

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Formayı imzalayan Fatih Terim'den Reynmen'e: "Sıkıştığın zaman sat"
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