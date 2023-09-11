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Giriş Tarihi: 11.9.2023 18:30

İstanbul Challenger 75. TED Open Tenis Turnuvası sona erdi

AA
İstanbul Challenger 75. TED Open Tenis Turnuvası sona erdi

İstanbul Challenger 75. TED Open Tenis Turnuvası tamamlandı ve tek erkeklerde Damir Dzumhur, çift erkeklerde ise Skander Monsouri/ Luke Johnson çifti şampiyon oldu.

İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen QNB Finansbank İstanbul Challenger 75. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Bosna Hersekli Damir Dzumhur ile Slovak Lukas Klein karşılaştı. Dzumhur, 1 saat 32 dakika süren mücadele sonunda rakibi Klein'ı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Dzumhur, ödülünü QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tınaz'ın elinden aldı.

Organizasyonun çift erkekler finalinde ise Sander Arends/ Aisam-Ul-Haq Qureshi ikilisini mağlup eden Skander Monsouri/ Luke Johnson çifti, şampiyonluğa ulaştı.

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İstanbul Challenger 75. TED Open Tenis Turnuvası sona erdi
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