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Giriş Tarihi: 11.9.2023 21:27 Son Güncelleme: 11.9.2023 21:53

Juventuslu futbolcu Pogba'nın doping testi pozitif çıktı

AA
Juventuslu futbolcu Pogba’nın doping testi pozitif çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı.

İtalya Serie A ekibi Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba, doping nedeniyle futboldan uzaklaştırıldı. Serie A'nın ilk haftasında oynanan Udinese müsabakasının ardından 30 yaşındaki futbolcuya yapılan doping testi pozitif çıktı.

Gelişmelerin ardından Juventus konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, Pogba'nın Ulusal Dopingle Mücadele Mahkemesi tarafından tedbiren futboldan geçici olarak uzaklaştırıldığı belirtildi.

Pogba, Udinese-Juventus maçında süre almamasına karşın doping testi için rastgele seçilen futbolcular arasında yer almıştı.

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Juventuslu futbolcu Pogba'nın doping testi pozitif çıktı
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