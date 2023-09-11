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Giriş Tarihi: 11.9.2023 16:53

Samsunspor-İstanbulspor maçı 8 Kasım'da kaldığı yerden devam edecek

AA
Samsunspor-İstanbulspor maçı 8 Kasım’da kaldığı yerden devam edecek

Türkiye Futbol Federasyonu, yoğun yağış nedeniyle 11. dakikada tatil edilen Yılport Samsunspor-İstanbulspor karşılaşmasının 8 Kasım Çarşamba günü kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Yönetim kurulunun bugün yaptığı toplantıda, 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 19.15'te oynanması gerekirken yoğun yağış nedeniyle oluşan elverişsiz saha şartları sebebiyle maçın hakemi tarafından 11. dakikada tatil edilen Yılport Samsunspor-İstanbulspor Trendyol Süper Lig 4. hafta müsabakasının, 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanmasına karar vermiştir. Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesine göre müsabaka kaldığı dakikadan itibaren ve tatil edildiği andaki şartlarla oynatılacaktır" denildi.

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Samsunspor-İstanbulspor maçı 8 Kasım'da kaldığı yerden devam edecek
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