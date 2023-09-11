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Giriş Tarihi: 11.9.2023 12:06 Son Güncelleme: 11.9.2023 12:19

Serhan Çetinsaya'dan Sergio Ramos itirafı: "17-18 gün ona Beşiktaş'ı anlattım"

Serhan Çetinsaya’dan Sergio Ramos itirafı: 17-18 gün ona Beşiktaş’ı anlattım

Beşiktaş'ın eski Asbaşkan'ı olan Serhan Çetinsaya geçtiğimiz günlerde istifasını vermişti. Bugün düzenlediği basın toplantısında Sergio Ramos transferiyle ilgili konuşan Çetinsaya, çarpıcı itiraflarda bulundu. Çetinsaya, "1+1 yıllık anlaşmada, fesih hakkı da elimizdeydi. Yani Ramos'u 1 yıllığına oynattığımız noktada, Beşiktaş kasasından çıkacak total maliyet 8 milyon euro idi. Bonuslarla birlikte yaklaşık 50 milyon Euro'yu buluyordu maliyet." dedi.

22 Ağustos'ta Beşiktaş'ta istifasını veren eski Asbaşkan Serhan Çetinsaya, bugün düzenlediği basın toplantısında Sergio Ramos transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HAYIRLI OLSUN CEVABINI ALMIŞTIK"

Sergio Ramos ile anlaştıklarını fakat pürüzler sebebiyle transferin gerçekleşmediğini ifade eden Serhan Çetinsaya, şunları söyledi: "Biz transferde olumlu haberi aldık, Beşiktaş'a hayırlı olsun cevabını aldık Ramos tarafından. Ödeme vadelerinin tarihlerine kadar konuştuk. 4 farklı sözleşmeyi de hazırlayıp gönderdik. Madrid'deki evine gidip, yüz yüze görüşüp, Türkiye'ye getirmek kalmıştı."

"25 GOL ATACAĞINI SÖYLEDİ"

"Kesinlikle futbolculuğu tartışılmayacak bir sporcu Ramos. 4 sayfayı bulan bonusları vardı. Uzunca bir süre, 25 gol atması halinde ona kaç para vereceğimizi tartıştık. Çünkü 25 gol atacağına inandığı için rakamı yüksek tutmak istedi."

"BAŞKANIN DEDİĞİ GİBİ 50 MİLYON EURO'YA YAKIN MALİYET..."

"Başkanımızın da ifade ettiği gibi, 50 milyon euro'ya yaklaşan maliyet doğru, ama ne şekilde doğru? Sporcuya ödenen bedel, sponsorların kasasından çıkacak bedel... 2 yıl boyunca 40'ar maç oynar, ortalama 20'şer gol atar, Konferans Ligi'nde de final oynarsak; vergiler dahil, şahsın kişisel giderleri dahil, 48.4 milyon euro maliyeti olacaktı toplam."

"FESİH HAKKI DA ELİMİZDEYDİ"

"1+1 yıllık anlaşmada, fesih hakkı da elimizdeydi. Yani Ramos'u 1 yıllığına oynattığımız noktada, Beşiktaş kasasından çıkacak total maliyet 8 milyon euro idi. Kombine hariç, statta bir düzenlenecek etkinlikle, 100 bin forma satışı ve küçük pazarlama teknikleriyle 5 milyon 67 bin euro bizim kasamıza girecekti Ramos üzerinden. Ramos'u 3 milyon euro gibi bir bedelle oynatabilecektik özetle."

"Bir futbolcunun transfer olmaması benim istifa sebebim değil. Bu sadece dolu olan bir bardağa atılan son damlaydı. Geçtiğimiz günlerde başkanımızla bir yemek yedik, kendisi de bana hak verdi. Ramos'a gece gündüz uğraşınca duygusallaştım."

Serhan Çetinsaya, Beşiktaş'ta Emre Kocadağ ile birlikte "Asbaşkan" görevini yürütürken, Yatırımlar, Gayrimenkul İşletme ve Geliştirmeden Sorumlu" yönetim kurulu üyesiydi.

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Serhan Çetinsaya'dan Sergio Ramos itirafı: "17-18 gün ona Beşiktaş'ı anlattım"
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