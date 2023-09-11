Serhan Çetinsaya'dan Sergio Ramos itirafı: "17-18 gün ona Beşiktaş'ı anlattım"

"FESİH HAKKI DA ELİMİZDEYDİ"

"1+1 yıllık anlaşmada, fesih hakkı da elimizdeydi. Yani Ramos'u 1 yıllığına oynattığımız noktada, Beşiktaş kasasından çıkacak total maliyet 8 milyon euro idi. Kombine hariç, statta bir düzenlenecek etkinlikle, 100 bin forma satışı ve küçük pazarlama teknikleriyle 5 milyon 67 bin euro bizim kasamıza girecekti Ramos üzerinden. Ramos'u 3 milyon euro gibi bir bedelle oynatabilecektik özetle."

"Bir futbolcunun transfer olmaması benim istifa sebebim değil. Bu sadece dolu olan bir bardağa atılan son damlaydı. Geçtiğimiz günlerde başkanımızla bir yemek yedik, kendisi de bana hak verdi. Ramos'a gece gündüz uğraşınca duygusallaştım."

Serhan Çetinsaya, Beşiktaş'ta Emre Kocadağ ile birlikte "Asbaşkan" görevini yürütürken, Yatırımlar, Gayrimenkul İşletme ve Geliştirmeden Sorumlu" yönetim kurulu üyesiydi.