Son dakika: Ahmet Nur Çebi, Sergio Ramos transferinin gerçeklerini açıkladı! Olay Milot Rashica açıklaması...

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle:

"Transfer dönemi biraz ekstrası oluyor ama genelde yoğun oluyor. Cumartesi, pazar, hafta sonu yok, tatil diye bir şey yok. Kulüp yönetmek, yönetici olmak farklı bir konsept."

"Ramos herkesin takımında görmek istediği biri. Ramos bize geldi de almadık mı? Rakamları okudunuz. Bu rakam 14-15 milyon euro. Vergileriyle 25 milyon euro. 2 yılda 50 milyon euro. Ramos iyi oynarsa, buradan gönderemezsiniz. Dolayısıyla 50 milyon euro. Asbaşkanıma da söyledim. O süreç içerisinde kimse sponsor gelmedi."

"Serhan kardeşim de kovaladı ama olamadı. Konunun 6 milyon euro gibi gösterilmesi doğru değil. Artı ben bunun 8 milyon euro ve menajerlik ücretini karşılayacağını kabul ettim ama olmadı. Her kulüp birilerini kovalar olur, olmaz. Beşiktaş'ın geleceğini de düşünmek zorundayım."

"Gönlüm çok şey istiyor olabilir ama gerçeklerden uzaklaşırsak kendimizi mahvederiz."

"Türk futbolu adına bu transferleri doğru buluyor musunuz sorusu... Şahsi görüşüm, bulmuyorum. Şu anda Süper Lig'de maksimum 25 milyon euroluk bir takım yaratarak gelir-gider dengenizi oluşturabilirsiniz."

"Suudi Arabistan bu sene ikiye katladı fiyatları. Transferler geç oluyor, karşınıza şu geliyor, "Ben biraz daha beklemek istiyorum. Suudi Arabistan'dan teklif bekliyorum." Transfer kolay bir şey değil. Transferde oyuncunun gönlü olacak. Takımı bırakacak. Ailesi onaylayacak. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde zaman alıyor. Artan fiyatlardan dolayı birçok iyi oyuncu beklemeyi tercih etti. Biz de çabuk alalım diye çok hızlı transfer yapmayı tercih etmedik."

"Gökhan İnler ile görüştüm. Dünya futbolunda yeri olan bir oyuncu. Birçok oyuncu tanıyor. Çok iyi bir Beşiktaşlı. Biz sportif direktör arayışı için görüştük. O da bu sene Beşiktaş'ta jübile yapmak istediğini söyledi. Bunun üzerine benim de istediğim bir şey vardı, takımda ağabeylik yapacak biri. Bunun için birini çok istiyordum. Gökhan'la buraya geldik. Bizden ekonomik olarak istediği, futbolcu olmaktan ziyade Beşiktaş'ta futbolu bırakma misyonu."

"Rashica transferinin öncesinde Galatasaray'ın çabası oldu. Bir rakibimiz tarafından Milot Rashica ve menajerine baskı yapıldı. Uçak üç saat geç kalktı. Rashica da o uçağa bindi ve uçağı kaldırdı."

"Stat sponsorluğu, bu hafta sonuna kadar %99 biter. Bilemediniz önümüzdeki hafta %100 biter. Biz, o işi hallettik. Beşiktaş'ın adına ve markasına yakışır bir stadyum sponsoru olacak. Biraz sabırlı olalım."