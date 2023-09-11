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Giriş Tarihi: 11.9.2023 13:39

Son dakika Fenerbahçe haberi: Serdar Dursun yıllar sonra Aziz Yıldırım'a yanıt verdi!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Serdar Dursun yıllar sonra Aziz Yıldırım’a yanıt verdi!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun, geçmişte Aziz Yıldırım'ın kendisi için sarf ettiği sözlere cevap verdi.

Fenerbahçe'nin 2021 yazında kadrosuna bedelsiz kadrosuna kattığı Serdar Dursun, bu yaz transfer döneminde Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Karagümrük'e transfer olduktan sonra ilk kez konuşan Serdar Dursun, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü ayrıca geçmişte Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın bir basın toplantısında kendisi hakkında söylediği sözlere karşılık verdi.

Aziz Yıldırım, Serdar Dursun transfer edildiği dönemde Ali Koç'a, "Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sen Rahmi Koç'un torunusun. Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Ben de arkadaşlarım da. Bak sana söylüyorum. Real Madrid'de Ramos boşta, git Marcelo'yu al. Dzeko'yu al. Fenerbahçe'ye geçmişte kimler geldi bir bak. Alex, Anelka, Roberto Carlos... Anelka'yı Daum yedekte oturttu düşün nasıl işler yapmışız. Gidip Darmstadt'tan Serdar'ı alıyorsan bırak başkanlığı da başkası gelsin. Para yok diyorsan bırak kardeşim başkanlığı, parası olan gelir. Seni paran var diye seçti insanlar, para vermeyeceksen kimse seni seçmez." ifadelerini kullanmıştı.

31 yaşındaki golcü, Aziz Yıldırım'ın sözlerine, "Aziz Yıldırım'ın benimle ilgili negatif söylemleri beni motive etti ve sahada kendisine cevap verdiğimi düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi. (Sportbox)


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Son dakika Fenerbahçe haberi: Serdar Dursun yıllar sonra Aziz Yıldırım'a yanıt verdi!
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