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Giriş Tarihi: 11.9.2023 09:42 Son Güncelleme: 11.9.2023 09:43

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’ın defans planı hazır! Okan Buruk'tan flaş karar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’ın defans planı hazır! Okan Buruk’tan flaş karar...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, uzun süredir düşündüğü üçlü savunmaya geçiyor. Davinson Sanchez’in gelişiyle eli rahatlayan tecrübeli çalıştırıcı, Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakçı ile birlikte özellikle Devler Ligi’nde sahaya 3-4-3 ve 3-5-2 sistemleriyle çıkacak.

Sezona her kulvarda başarı hedefiyle başlayan ve 10 yeni ismi kadrosuna katan Galatasaray, alternatifi bol bir kadroya kavuştu. Davinson Sanchez transferiyle de teknik direktör Okan Buruk, bir süredir düşündüğü üçlü savunmayı uygulamaya karar verdi. Geçen sezon Victor Nelsson-Abdülkerim Bardakçı ikilisiyle şampiyon olan sarı-kırmızılı takım, Kolombiyalı yıldızın gelişiyle Şampiyonlar Ligi'nde üç stoperle sahaya çıkmayı planlıyor. İdmanlarda 3-4-3 ve 3-5-2 sistemlerinin provasını yapacak Aslan, özellikle zorluk derecesi yüksek Manchester United ve Bayern Münih maçlarına üçlü savunmayla önlem almış olacak.

ALTERNATİF KAAN, ÜÇLÜ SİSTEME ALIŞIK

Hızlı ve çabuk bir stoper olan yeni transfer Davinson Sanchez, milli aradan sonra takıma katılacak ve bu yeni kurguda Nelsson ve Abdülkerim'i tamamlayacağı düşünülüyor. Takımda 4. stoper alternatifi konumundaki Kaan Ayhan da üçlü savunma tecrübesine sahip bir isim.

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Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’ın defans planı hazır! Okan Buruk'tan flaş karar...
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