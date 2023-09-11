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Giriş Tarihi: 11.9.2023 09:49

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan büyük başarı! Transferleri 10'a katladı

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan büyük başarı! Transferleri 10’a katladı

Son dakika Galatasaray haberi: Son olarak Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katan Galatasaray'ın kasasından bonservis ve kiralama bedeli olarak 29.3 milyon Euro çıktı. Mohamed ve Morutan'ı satan, Zaniolo ile Yunus'u kiralayan yönetim, 14.7 milyon Euro gelir elde etti.

Son olarak Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katan G.Saray'ın kasasından bonservis ve kiralama bedeli olarak 29.3 milyon Euro çıktı. Mohamed ve Morutan'ı satan, Zaniolo ile Yunus'u kiralayan yönetim, 14.7 milyon Euro gelir elde etti.

Gelenler ve gidenler kıyaslandığında Galatasaray transferde -15 milyon Euro'luk operasyona imza attı. Sarı-kırmızılı kulübün yatırım yaptığı transferlerin toplam piyasa değeri 150 milyon Euro. Futbolun patronu Erden Timur, harcadığı paranın bir anlamda 10 katı karşılığını aldı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan büyük başarı! Transferleri 10'a katladı
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