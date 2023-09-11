Son dakika Trabzonspor haberi... Paul Onuachu: “Havalimanındaki karşılama çılgıncaydı”

İngiltere Championship takımlarından Southampton'dan sezon sonuna kadar Trabzonspor'a kiralanan Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu, bordo-mavili formayı giyerek stadyumu gezdi. Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Onuachu, "Havalimanındaki karşılama çılgıncaydı. Ben de 'Vay canına. Evet burası gerçekten bir futbol şehri' dedim. Doğrusunu söylemek gerekirse taraftarlarımız geldiği için çok mutlu oldum. Bu onların Trabzon'da, oyunculara olan büyük desteğini gösteriyor. Başka bir yerde göremeyeceğiniz bir şey bu. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.