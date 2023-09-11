Stefan Kuntz, Japonya maçı öncesinde konuştu

Kuntz, Genk şehrindeki Cegeka Arena'da düzenlediği basın toplantısına milli futbolculardan İsmail Yüksek ile birlikte katıldı.

Japonya'nın Almanya'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Alman teknik adam, "Alman vatandaşı olarak, Japonya'nın son maçının skoru bizi üzmüş olsa da orada Japonya'nın oynadığı net oyun ve aldıkları skor, takımımız, taraftarlar ve medya için ne kadar kaliteli ve saygın bir takım olduklarını tekrar göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.

Kuntz, "Japonya Teknik Direktörü yarın sahaya yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkacaklarını açıkladı. Bu sizin kadro tercihinizi etkileyecek mi?" sorusuna, "Bizim de düşüncemiz yarınki hazırlık maçında şimdiye kadar süre veremediğimiz oyunculara süre vermek. Bu yüzden onların kararının bir etkisi olmayacaktır. Japonya çok teknik, taktik yönden özellikli bir takım, çok koşan, seri oyunculara sahipler. Bizim de buna göre disiplinli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Japonya'nın kazandığı Almanya maçını benim takımım da izledi. Ne kadar efor sarf etmemiz gerektiğini görmüş oldular. Bizim için önemli olan onlara vereceğimiz karşılık kadar kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp, onlar kadar bizim de onları zorlamamız olacaktır." yanıtını verdi.

Göreve geldiği günden bu yana yaklaşık 2 yıl geçtiğinin hatırlatılması üzerine Kuntz, şu ifadeleri kullandı:

"Göreve başladığımda Hamit Bey ve yönetimle hedeflediğimiz ilk konu, Dünya Kupası'na katılmak ve Uluslar Ligi'nde bir lig yukarı çıkmaktı. Portekiz karşısında ne yazık ki imkanımızı kaçırdık, son ana kadar kovaladık, iyi bir imkan da elimize geçmişti. Fakat Uluslar Ligi'nde rahat bir şekilde B kategorisine çıktık. Göreve geldiğimizden bu yana birçok oyuncuya milli takım şansı verdik, Anadolu takımlarında oynarken çoğu, büyük takımlara transfer yaptı. Görevimiz sürecinde Burak gibi çok önemli bir forvet, milli takım kariyerine son verdi. Böyle bir değişimin de üstesinden gelmemiz gerekti. 19 maçlık serüvende gol atma sorumluluğunu birçok oyuncuya devretmek zorunda kaldık. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Gidişatta genel bir gelişim olduğunu da gözlemliyorum. Genel olarak düşündüklerimizi uyguladığımızı söyleyebilirim."

Stefan Kuntz, "Türkiye, güçlü rakiplere karşı iyi sonuçlar alan ancak zayıf rakiplere karşı zorlanan, gel-git yaşayan bir takımdı. Bunu görev sürenizde ne kadar toparlayabildiğinizi düşünüyorsunuz?" sorusunu, "Burada göreve başladığımda, 'Milli takım geriye düştüğünde mental yapısı zayıf olduğu için bu tarz maçları çeviremiyor.' dediler. Letonya'ya karşı 2 galibiyet aldık. Faroe Adaları'na kaybettiğimiz maçta gidişatımız fazlasıyla belli olmuştu. İyi yaptıklarımızı Faroe Adaları'na kaybettiğimiz zamanki kadar dengeli şekilde değerlendirirsek pozitif olan unsurlar, negatif olanlardan daha ağır basacaktır." şeklinde yanıtladı.

Alman teknik adam, yarınki maçın Hırvatistan karşılaşması için bir ölçü olup olmayacağı yönündeki bir soruya karşılık, "Yarınki rakibimiz ile Hırvatistan'ı oyun tarzı olarak birbirine benzetebileceğimizi düşünmüyorum. Aynı zamanda yarınki maç, bir hazırlık maçı niteliğinde, Belçika'da oynuyoruz. Bir dahaki maç Osijek şehrinde, dolu tribünler önünde, deplasmanda olacak. Kesinlikle yarın Ermenistan maçında süre alamayan oyuncularımıza da süre vereceğiz. Onların maç performanslarını göreceğiz, çünkü beklenmedik anda sol bek ve forvette olduğu gibi birden sakatlıklar olabiliyor. Diğer oyuncuların bu seviyedeki performansını değerlendirmek için onları da böyle bir rakibe karşı kullanmayı istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İSMAİL YÜKSEK: "YARIN ÇOK ÖZEL BİR MAÇ OLACAK"

Milli futbolcu İsmail Yüksek, yarın zorlu bir rakibe karşı önemli bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yarın hem bizim hem de Japonya için çok özel bir maç olacak. Japonya, çok değerli bir takım. FIFA sıralamasında 20. sırada bulunan, Asya ülkeleri arasında da bir numara olan bir takım. Çoğu oyuncusu Avrupa'da mücadele ediyor. Çok disiplinli, planlarına sadık, mücadeleci bir takım. 1998 yılından bu yana tüm Dünya Kupası'na katıldılar, üç tanesinde son 16'ya kaldılar. Son Dünya Kupası'nda İspanya, Almanya ve Kosta Rika gibi ülkelerin olduğu gruptan lider çıkmayı başardılar. Son 16'da da Avrupa Şampiyonası'ndaki rakibimiz Hırvatistan'a penaltılarla elendi. Yarın bizim için özel bir maç olacak. Japonya maçı, ekim ayında oynayacağımız Hırvatistan ve Letonya karşılaşmalarını değerlendirmek adına değerli bir müsabaka olacak. Böyle ülkelere karşı mücadele etmek her zaman denk gelmiyor. Kendimizi tartmak adına ilginç bir futbol ekolüyle karşılaşmak faydalı olacaktır. İnşallah sakatlık olmadan sonu güzel biten ve kazandığımız bir maç olur. İki takıma da başarılar diliyorum."

İsmail, Ermenistan maçıyla ilgili gelen bir soruya, "Ermenistan karşısında hiç beklemediğimiz ve istemediğimiz bir sonuç oldu. Gerekli analizleri hocamız ve ekibi yaptı, biz de kendi aramızda gerekli analizleri yaptık. Yarınki maç çok zor olacak, cumartesi günü oynadıkları maçı da izledik. Almanya'ya karşı 4-1 gibi bir skorla kazanmayı bildiler. Yarına kadar hazır olacağız, şu an hazırız hatta. Yarın güzel bir mücadele ortaya koyacağımızı düşünüyorum." yanıtını verdi.

"Ermenistan maçında kötü oynadığımızı düşünmüyorum." diyen İsmail, şunları kaydetti:

"Özellikle ilk yarıda. Değerlendiremediğimiz fırsatlar vardı, değerlendirsek çok farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. İkinci yarıda oyunun bazı bölümlerinde konsantrasyon eksikliği yaşadık. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Hocamız ve ekibi gerekli analizleri yaptı, önümüzdeki maçlarda bu eksikleri azaltmaya çalışacağız. Bu jenerasyonun en büyük hayali Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Bu hedefi bilerek sahada mücadele ediyoruz. Umarım da katılacağız. Grupta avantajlı bir durumdayız, kaybedilmiş bir şey yok. Türk Milli Takımı'nın hedefi her zaman en üsttedir. Bunu bilerek sahada mücadele ediyoruz."