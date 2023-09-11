Wanda Nara'dan "yalan söylediniz" diyen takipçisine sert tepki! "Yaptığınız alçakça"

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medyadan hastalığı ile ilgili yorum yapan bir kullanıcıya verdiği cevapla gündem oldu.

Sosyal medyada bir kullanıcı, Wanda Nara'ya "Hastalığınız hakkında neden yalan söylediniz" diye bir yorumda bulundu.

"NE KADAR ALÇAKÇA"

Nara ise gelen bu yoruma, "Neyse ki sayıları az ama ortada spekülasyonlar var. Birilerinin benim bile bilmediğim bir şeyi sorgulaması ya da yargılaması ne kadar alçakça. Bu onların açığa çıkardığı ve benim tarafımdan değil ama kamuyouna açıklanan kişisel bir durum. Birçok insan beni iyi görmek ve ne olduğunu ve nasıl olduğumu bilmek istiyor. Bir gün bunu anlatacağım" cevabını verdi.

Başka bir kullanıcı ise, Wanda Nara'dan yaşadıklarını ve hastalığıyla ilgili insanlara yardımcı olması çağrısında bulundu. Wanda Nra, bu yoruma ise, "İnsanlar sizi yargılıyor. Şu anda bunu kendime saklamayı tercih ediyorum. Daha güçlü olduğumda anlatacağım. Asla bir sağlık sorunuyla oynamam!" diye karşılık verdi.

"MAURO KARİYERİNİ BİTİRMEK İSTEDİ"

Wanda Nara'nın hastalığının ilk döneminde, Arjantin basını Nara'nın lösemiye yakalandığını öne sürmüştü. Ancak Nara hastalığı ile ilgili kesin teşhisi açıklamadı ve sadece tedaviye başladığını duyurdu.

Wanda Nara, daha önce hastalığı konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkes bunun hakkında medyada konuşurken çocuklarım ağlıyordu. Her şeyin yıkıldığını hissettim. Ailem yıkılmıştı. Mauro kariyerini bitirmek istedi. Zaira tatilden döndü. Annem hep ağlıyordu. Güçlü oldum ve herkese iyi olduğumu hissettirdim, çünkü her şey dağılıyordu."

"Herkes şoktaydı. Şoktaydı ve dağılıyordu. Anlayabildiğim zaman, belki halka da hastalığımı anlatabilirim. Doktorların şüpheleri vardı. Altı farklı hastalık olabilir. Bana hiçbir şey söylemediler çünkü tam olarak emin değiller. Biyopsi yaptırdım ve bu 15-20 gün sürdü. Sonra doğrulandı. Biyopsi sürecim devam ederken ben hastalığımı televizyondan öğrendi."

"HEMŞİRELER AĞLAYARAK GELDİ"

"Bana söylesinler diye yer gök oynadı. İlk anda hemşireler ağlayarak geldi ve bana sarıldı. Mauro'ya 'Öleceğim ve bana söylemeyecekler' dedim."

"Doktorlara, 'TV'de hastalığımı söylüyorlar' dedim. Henüz bilmiyordu. Orada 5 test daha yaptırdı ama hastalığımı yüzde 100 teyit edemediler. Bu yüzden verdikleri ilaçlarda hata yapmamak için mümkün olduğunca doğru bir şekilde hastalığı tespit etmek istiyorlar."