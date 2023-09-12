Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dusan Tadic rekora doğru gidiyor!
Giriş Tarihi: 12.9.2023 13:40 Son Güncelleme: 12.9.2023 13:46

Dusan Tadic rekora doğru gidiyor!

Dusan Tadic rekora doğru gidiyor!

Fenerbahçe'nin deneyimil Sırp yıldızı Dusan Tadic, milli takımda rekora doğru gidiyor. Dusan Tadic, Litvanya maçıyla birlikte dalya diyerek Sırbistan Milli Takımı tarihinde bunu başaran 4 oyuncudan biri oldu.

Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nda Litvanya maçıyla birlikte dalya dalya dedi. Litvanya maçıyla birlikte dalya (100. maçı) diyerek Sırbistan Milli Takımı tarihinde bunu başaran 4 oyuncudan biri oldu.

İLK SIRADA IVANOVIC VAR

Sırbistan Milli Takımı'yla en fazla maça çıkan isim Branislav Ivanovic 105. karşılaşmayla zirvede bulunuyor. İkinci sırada Dejan Stankovic (103) ve üçüncü sırada ise Savo Milosevic (102) takip ediyor.

TADIC İÇİN 6 MAÇ GEREKİYOR

Bu 4 futbolcu arasında aktif olarak kariyerine devam eden tek oyuncu olan Dusan Tadic 6 defa daha milli formayı giymesi halinde bu alandaki rekorun yerini sahibi olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı
Türkiye bir demagog kaybetti, Amerika bir gelin kazandı
Barış Yarkadaş ‘değişim’ diyen İmamoğlu’na ateş püskürdü: Liboş liboş konuşuyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Muhaliflerin çelik iradeli adamı
İrem Derici karakolluk oldu! Ünlü kliniği birbirine kattı
İftiradan da öte
‘Türkiye Yüzyılı CHP’siz, İkinci Yüzyıl da AK Parti’siz olmaz’
Uzakdoğu’da savaş hazırlığı
CHP'nin 100. yıl videosuna Türk askeri yerine EOKA'cı teröristleri koymuşlardı: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akla zarar savunma
ARKADAŞINA GÖNDER
Dusan Tadic rekora doğru gidiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA