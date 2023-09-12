Dusan Tadic rekora doğru gidiyor!

Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nda Litvanya maçıyla birlikte dalya dalya dedi. Litvanya maçıyla birlikte dalya (100. maçı) diyerek Sırbistan Milli Takımı tarihinde bunu başaran 4 oyuncudan biri oldu.
İLK SIRADA IVANOVIC VAR
Sırbistan Milli Takımı'yla en fazla maça çıkan isim Branislav Ivanovic 105. karşılaşmayla zirvede bulunuyor. İkinci sırada Dejan Stankovic (103) ve üçüncü sırada ise Savo Milosevic (102) takip ediyor.
TADIC İÇİN 6 MAÇ GEREKİYOR
Bu 4 futbolcu arasında aktif olarak kariyerine devam eden tek oyuncu olan Dusan Tadic 6 defa daha milli formayı giymesi halinde bu alandaki rekorun yerini sahibi olacak.