Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Matias Vecino transferi neden iptal oldu? İtalyan basını açıkladı

Galatasaray'da merakla beklenen orta saha transferi için UEFA'ya liste verilen son güne kadar beklendi. Sarı-kırmızılılar, Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirdi. Galatasaray ayrıca Tottenham'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez'i de transfer ederek yabancı oyuncu transferini kapattı. Sarı-kırmızılılar transfer döneminin kapanacağı 15 Eylül tarihine kadar bir yerli oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor.

MATIAS VECINO İSMİ TARTIŞMA YARATTI

Galatasaray, Matias Vecino transferi için Lazio ile prensip anlaşmasına varmıştı. Oyuncuyla da anlaşma sağlayan yönetim artık transfer için geri sayıma geçmişti. İddia edilenlere göre Galatasaray, Vecino için Lazio'ya 3.5 milyon euro ödeyecekti. Oyuncuya ise 3 yıl için toplamda 7.5 milyon euroluk ödeme yapılacaktı. Transferin son anda iptal olmasının ardından Galatasaray, Tanguy Ndombele'yi transfer etti.

İTALYAN BASINI DUYURDU: SARRI SÖZ VERDİ

Il Messaggero, Matias Vecino'nun transferin son günlerinde Lazio'dan ayrılma isteğini ve görüşmelerin perde arkasını okuyucularına aktardı.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

Lazio'da Matias Vecino için kaotik birkaç gün oldu. Uruguaylı orta saha oyuncusu başkentten ayrılmaya bir adım kalmıştı. Galatasaray onun bir sonraki adresi gibi görünüyordu. Ancak en güzel anda pazarlık bozuldu ve sonunda Vecino, Maurizio Sarri'nin rehberliğinde Lazio'da kaldı. Gerçekte ne olduğu bugün Il Messaggero tarafından açıklandı. Galatasaray, Inter'in eski orta saha oyuncusu için her şeyin bittiğini resmen doğruladı. Bunu açıklayan İstanbul kulübünün başkan yardımcısıydı ve Sofyan Amrabat'ın da yakın olduğunu ekledi. Vecino'nun Lazio'da kalma kararı esasen Maurizio Sarri'ye bağlıydı. İkili, Galatasaray ile görüşmelerin son aşamasına gelindiğinde belirleyici bir görüşme yaptı.

"SARRI'DEN OYNAMA GARANTİSİNİN SÖZÜNÜ ALDI"

Roma kaynakları, ayrılmakta ısrar edenin Matias Vecino olduğunu duyurdu. Sezon başında üç kez yedek kalması onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Vecino yeni sezonda hiç ilk 11'de başlamadı. İşte bu yüzden sahada önemli bir yere sahip olacağı Türkiye'ye gitmeyi isteyerek kabul etti. Ayrıca ve her şeyden önce enara itildiğini hissetti. Lazio iki yeni orta saha oyuncusu aldı: Nicolò Rovella ve Matteo Guendouzi. Sarri'nin üzerine büyük oynamaya niyetli olduğu iki oyuncu. Peki ya Vecino? Üç Serie A maçında, eski Inter oyuncusu iki kez yedek olarak oynadı. İki maçta 60 dakika süre alabildi. Geçen sezonun kahramanı olan bir oyuncu için çok az. Bu nedenle ayrılma kararı aldı ama Sarri her şeyi engelledi. Sarri, Matias'a durumu açıkladı. Ona oynama garantisi verdi ve güven aşıladı. Vecino, Sarri'den çok daha fazlasını bekliyor. (Milliyet)