Son dakika haberleri: TFF’den hakem ücretlerine yüzde 50 zam!

TFF, hakemlerin maç başı ücretlerinde değişikliğe gitti. Süper Lig'de görev alan orta hakemlerin ücreti 20 bin liradan 30 bin liraya yükseldi.

"VAR" 15 BİN LİRA KAZANACAK

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; TFF, hakemlere yüzde 50 oranında zam yaptı. Buna göre orta hakemlerin maç başı ücreti 30 bin lira olurken, VAR hakeminin ise 15 bin lira oldu.

EN DÜŞÜK "AVAR"

AVAR hakemi ücretlerinin 7 bin 500 lira, yardımcı hakem ücretinin 13 bin 200 lira ve 4. hakem ücretinin ise 9 bin liraya yükseldiği iddia edildi.