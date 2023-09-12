Son dakika Trabzonspor haberleri: Pepe transferiyle ilgili flaş iddia! "Katkı vermeye hazır olduğunda..."

Trabzonspor'un yeni hücum silahı Nicolas Pepe için dün imza töreni düzenlendi.

Hücumda farklı bölgelerde forma giyebildiğini ancak sağ açık olarak oynamayı daha çok sevdiğini belirten yıldız oyuncu şu sözleri kullandı:

"Nenad Bjelica'nın benden ne beklediğini biliyorum. 4 aydır maç yapmadım, yaşadığım bir sakatlık vardı. Benim açımdan çok iyi hazırlık süreci geçirdim. Beşiktaş maçı için ritim kazanmalıyım. Oynayıp oynamayacağıma hocamız karar verecek. Türkiye Ligi geçiş oyunu üzerine kurulu. Seviyesi yüksek. Bu bana çok uyacaktır. Lille'de de en iyi performansım o stildeydi."

"FARKI YARATAN BAŞKAN OLDU"

"Benimle ilgilenen başka Türk takımları da vardı ama farkı yaratan başkan, asbaşkan ve antrenör oldu. Bunu reddedemezdim. Taraftarın karşılaması sadece günlük baskıdır. Bu beni ileri götürecek, bu forma için savaşmaya itecek şeydir. Taraftarın karşılaması bana güç verdi, forma bulursam Beşiktaş maçında onlara teşekkür edeceğim."

ANALİZ

ULAŞ ÖZDEMİR: PEPE'DEN BEKLENEN...

Unai Emery, Arsenal'in başındayken Lille'de harika sezon geçiren Pepe'yi 80 milyon Euro'ya transfer etti. Ancak "Geniş alanda çok daha etkili, dar alanda çok meziyetli değil" diye eleştirilmeye başlanmıştı. Emery ayrılınca, Pepe önce rotasyona, sonra da gözden düştü. Nice'e kiralık gitti. İyi bir başlangıç yapsa da dizinden iki kez sakatlandı. Oyuncu tabii ki düşüşte ama geçen sezon sakatlıklar yaşamasaydı kesinlikle Fransa'da kontrat bulurdu. Pepe'nin Trabzonspor'a transferi ve şartlarında olumlu-olumsuz taraflar var.

İlk eleştiriden başlayayım: "Kontratı neden 1 yıl ve opsiyonu yok?" Gönül isterdi ki 1+1 yıl kulüp opsiyonu olsun ancak işin içinde Suudi Arabistan pazarı ve futbolcunun da cebinde yıllık 10 milyon Euro'luk teklif olunca, oyuncu sizi bu şartlarda kabul ediyor. 2. eleştiri: "Trezeguet-Visca-Teklic ve ocak ayında Orsic gelecek. Hatta Bardhi, Abdülkadir Ömür ve Fountas bile oynayabilecekken neden alındı?"

Bunun bence 3 sebebi var:

1- Pepe gibi bir oyuncu bonservissiz teklif ediliyorsa bunu düşünüyorsunuz.

2- G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş yıldız transferleri yaptılar, Trabzonspor da heyecan yaratacak hamle yapmak istedi.

3- Bence en önemlisi; sezon, taraftar anlamında homurdanmalarla başladı. Tribünler tam dolmuyordu. Başkan Ertuğrul Doğan'ın, taraftarı tekrardan konsolide etmek istemesi nedeniyle bu transferi gerçekleştirdiğini düşünüyorum.

Saha içi katkıya hazır olduğunda Visca'nın artık çok az dribblingle ve çok topa basarak oynaması sebebiyle, o bölgede birçok sorunu çözeceğini düşünüyorum. İki tarafa çalım atabilen, eskisi gibi olmaz ama çok iyi dribbling ve şut kabiliyeti ile kanat oyuncusu olarak büyük katkı verecektir.