Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da Yusuf Yazıcı sesleri!

Geniş rotasyonlu bir kadro kurmak için arayışlarına devam eden Galatasaray, bu sezon birçok yıldızı renklerine bağladı. Cimbom, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino, Tete, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez gibi dünyaca ünlü birçok yıldızı takıma kazandırdı. Yaptığı takviyelerle ses getiren Galatasaray, yerli takviyeleriyle de dikkatleri üzerine çekti.



KONUŞULACAK HAMLE

Yönetim, Kaan Ayhan, Halil Dervişoğlu, Kerem Demirbay, Günay Güvenç ve Sıraçhan Nas'ı takıma kazandırdı. Yaz transfer döneminde 5 yerli futbolcuyu takıma kazandıran sarı-kırmızılılardan çok konuşulacak bir hamle geldi.



G.SARAY'DAN NABIZ

Transferde artık yerli isimlere yönelen Galatasaray, Yusuf Yazıcı'ya kancayı taktı. Cimbom, 26 yaşındaki 10 numara için Lille'in nabzını yokladı. Fransız kulübünün verdiği ilk sinyal olumlu oldu. Gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yusuf Yazıcı da Aslan'a sıcak bakıyor.



OYUNCUNUN RAKAMLARI

Başarılı futbolcunun Al Nassr'a transferi son anda gerçekleşmemişti. Yusuf, takımının ligdeki son maçında Montpellier'e frikikten galibiyet golünü atmıştı. Yusuf Yazıcı bu sezon Lille formasıyla 6 maçta süre aldı. 26 yaşındaki futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi. Milli oyuncunun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yusuf'un güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro. (Fotomaç)