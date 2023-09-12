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Giriş Tarihi: 12.9.2023 15:20

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz açıklaması! Yollar ayrılacak mı?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Stefan Kuntz açıklaması! Yollar ayrılacak mı?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye-Japonya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, yola Stefan Kuntz ile devam edileceğini ifade etti.

Ermenistan ile 1-1 berabere kalınan maç sonrası ayrılık iddiaları ortaya atılan Stefan Kuntz için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama geldi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: "STEFAN KUNTZ İLE DEVAM EDİYORUZ"

Büyükekşi istikrar vurgusu yaptı ve yola Stefan Kuntz ile devam edileceğini bildirdi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şu ifadeleri kullandı:

"Stefan Kuntz ile devam ediyoruz. Önemli olan istikrar. Uzun vadeli düşünmek istiyoruz. Bir puan kaybında ani karar vermemek gerekiyor."

Milli takım taraftarlığı yaratmak istediklerini bildiren Büyükekşi, "Bir Milli Takım taraftarlığı yaratmak istiyoruz. Buraya gelirken yolda gördüm. Taraftar Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş forması giyiyor. Biz bunu istemiyoruz. Bütün vatandaşlarımızın maçlara gelirken Milli Takım formasını giymesini istiyoruz. O forma bizi birbirimize daha çok yaklaştıracak." dedi.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz açıklaması! Yollar ayrılacak mı?
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