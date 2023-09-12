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Giriş Tarihi: 12.9.2023 16:50

Trabzonspor, genç futbolcusu Süleyman Cebeci'yle sözleşme imzaladı

AA
Trabzonspor, genç futbolcusu Süleyman Cebeci’yle sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü, altyapısından yetişen genç oyuncu Süleyman Cebeci ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Kafkas, kulübün altyapısının, yetiştirdiği oyuncularla her zaman adından söz ettirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Süleyman da altyapımızdan çıkan önemli bir oyuncudur. Kendisi ile kulübümüzün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda yeni bir sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Süleyman'a başarılar diliyorum. Hem kendisi hem de kulübümüz adına çok çalışacağını ve başarılı olacağını ümit ediyorum."

Süleyman Cebeci de kendisine duyulan güvenden dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Burası benim yuvam. Burada büyüdüm, burada olgunlaştım. Yeni sözleşme imzalamanın mutluluğu içerisindeyim. Bana tekrar bu şansı veren başta Başkanımız Ertuğrul Doğan'a, yönetim kurulumuza ve teknik heyetimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor, genç futbolcusu Süleyman Cebeci'yle sözleşme imzaladı
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