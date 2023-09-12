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Giriş Tarihi: 12.9.2023 22:16

Ümit Milli Futbol Takımı, İtalya'ya mağlup oldu

DHA
Ümit Milli Futbol Takımı, İtalya’ya mağlup oldu

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu ikinci maçında İtalya'ya sahasında 2-0 mağlup oldu.

14'üncü dakikada Uğur Kaan Yıldız'ın sağ kanattan ortasında Erencan Yardımcı'nın kaleye yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu, kale direğinin hemen yanından auta gitti.

24'üncü dakikada sağ kanatta topla ilerleyen Kenan Yıldız'ın ceza sahası dışından sert bir şekilde vurduğu top, kalenin yan filesine çarparak dışarı çıktı.

45+3'üncü dakikada sol kanattan Esposito'nun ceza sahası içinde pasına hareketlenen Miretti'nin tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

79'uncu dakikada gelişen kontraatakta Baldanzi'nin pasıyla topla buluşan Nasti, meşin yuvarlağı kontrol etti. Kaleci Doğan'ın önde olduğunu gören Nasti'nin yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Mücadele İtalya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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Ümit Milli Futbol Takımı, İtalya'ya mağlup oldu
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