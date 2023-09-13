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Giriş Tarihi: 13.9.2023 16:23

Dursun Özbek: Divan kurulu toplantısı geleceğimiz adına çok önemli

Dursun Özbek: Divan kurulu toplantısı geleceğimiz adına çok önemli

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bu divan toplantısı geleceğimiz adına çok önemli. Galatasaray geleceğiyle ilgili önemli konular konuşacağız. Kemerburgaz Tesislerimize tüm üyelerimizi bekliyoruz" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray eski 2'nci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın geleneksel Karadeniz yemekleri davetini katıldı. 16 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirecekleri olağan divan kurulu toplantısı öncesinde üyelere çağrıda bulunan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün geleceği ile ilgili önemli konuların konuşulacağını ifade etti. Özbek, "Bu divan toplantısı geleceğimiz adına çok önemli. Galatasaray geleceğiyle ilgili önemli konular konuşacağız. Kemerburgaz Tesislerimize tüm üyelerimizi bekliyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabından Dursun Özbek ve Okan Buruk ile fotoğrafını paylaşan Abdurrahim Albayrak ise "Bugün geleneksel Karadeniz yemeklerimizin onur konukları, bize geçen sene muhteşem bir şampiyonluk yaşatan Galatasaray'ımızın baş mimarları değerli başkanım Dursun Özbek ve değerli hocam Okan Buruk, bu sezon da omuza omuza asıl yerimiz Şampiyonlar Ligi'ne yürüdü. Yetmez bize bir kupa şimdi hedef Avrupa. Omuz omuza" ifadelerini kullandı.

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Dursun Özbek: Divan kurulu toplantısı geleceğimiz adına çok önemli
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