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Giriş Tarihi: 13.9.2023 11:58 Son Güncelleme: 13.9.2023 12:33

Fas-Burkina Faso maçında depremde hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi okundu!

AA
Fas-Burkina Faso maçında depremde hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi okundu!

Fransa'da oynanan Fas-Burkina Faso hazırlık maçı öncesinde, Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi okundu.

Lens'in maçlarını oynadığı Bollaert-Delelis Stadı'nda mücadeleyi izlemeye gelen binlerce futbolsever, depremde hayatını kaybedenleri anmak için Fatiha Suresini okurken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fas-Burkina Faso maçında Fatiha Suresi okundu | Video

UEFA'nın kararı doğrultusunda dün Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynanan tüm maçlarda Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Fas, Azzedine Ounahi'nin 36. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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Fas-Burkina Faso maçında depremde hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi okundu!
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