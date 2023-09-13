Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da kırmızı alarm!
Giriş Tarihi: 13.9.2023 10:01 Son Güncelleme: 13.9.2023 10:03

Galatasaray'da kırmızı alarm!

Galatasaray’da kırmızı alarm!

Galatasaray'ı bir sonraki milli araya kadar lig ve Avrupa'da zorlu maçlar bekliyor. 22 günde 7 maç oynayacak sarıkırmızıların ilk sınavı cumartesi akşamı Samsunspor ile olacak.

Haftaya çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'ı konuk edecek Aslan, Süper Lig'de Başakşehir ve İstanbulspor deplasmanlarının ardından RAMS Park'ta Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. G.Saray, ekim ayının ilk haftasında Old Trafford'da Manchester United'ın karşısına çıkacak ve dönüşte soluğu Antalya'da alacak.

3 YENİ YILDIZ SAHADA OLACAK

Teknik direktör Okan Buruk, yeni transferleri Zaha, Ziyech ve Ndombele'den bu zorlu maç trafiğinde yararlanmak istiyor. Fizik olarak yüzde yüz hazır hale getirilmeye çalışılan yıldız oyunculara özellikle Şampiyonlar Ligi arenasında ihtiyaç var. 49 yaşındaki hoca, Avrupa dönüşlerinde Süper Lig'de rotasyon yapmayı düşünüyor ve her futbolcusunu formda tutmaya çalışıyor.



ZİYECH TAKIMLA ÇALIŞTI

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, dün takımla çalışmalara başladı. Taraftarın bir an önce sahada görmek istediği tecrübeli orta saha, fiziksel eksiğini en kısa sürede kapatmayı planlıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı! Hamile kadın aracın altında kaldı
İBB'nin algı operasyonu çöktü: Kendi personeli bile bozuk merdiveni kabul etti! Göz göre göre yalan söylediler...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İBB'nin A Haber'e yönelik kara propagandasına Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı!
Kafkasya’daki tuzak
İtiraf edin, siz de 12 Eylül’e karşı boş değilsiniz
'İmamoğlu ile ortak hayalim var' demişti: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü! O tarihe işaret etti...
Sayın Cumhurbaşkanım
Kiracı ev sahibini öldürdü
CHP ve EOKA meselesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da kırmızı alarm!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA