Galatasaray’da kırmızı alarm!

Haftaya çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'ı konuk edecek Aslan, Süper Lig'de Başakşehir ve İstanbulspor deplasmanlarının ardından RAMS Park'ta Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. G.Saray, ekim ayının ilk haftasında Old Trafford'da Manchester United'ın karşısına çıkacak ve dönüşte soluğu Antalya'da alacak.
3 YENİ YILDIZ SAHADA OLACAK
Teknik direktör Okan Buruk, yeni transferleri Zaha, Ziyech ve Ndombele'den bu zorlu maç trafiğinde yararlanmak istiyor. Fizik olarak yüzde yüz hazır hale getirilmeye çalışılan yıldız oyunculara özellikle Şampiyonlar Ligi arenasında ihtiyaç var. 49 yaşındaki hoca, Avrupa dönüşlerinde Süper Lig'de rotasyon yapmayı düşünüyor ve her futbolcusunu formda tutmaya çalışıyor.
ZİYECH TAKIMLA ÇALIŞTI
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, dün takımla çalışmalara başladı. Taraftarın bir an önce sahada görmek istediği tecrübeli orta saha, fiziksel eksiğini en kısa sürede kapatmayı planlıyor.