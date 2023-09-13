Gedson, performansının karşılığını alıyor! Beşiktaş’tan karar...





TARİHE GEÇECEK!

Beşiktaş formasıyla toplamda 45 resmi maça çıkıp 4 gol ve 9 asistlik performans gösteren Gedson Fernandes ile ilgili Başkan Ahmet Nur Çebi, önceki gün A Spor'da, "Gönlü bizde, bizim gönlümüz onda. Ama futbolcu bu, bir gün gitmek ister. Satışı söz konusu olursa, sanıyorum Türk tarihinin en büyük satışı olacaktır. 35'i geç, ben o rakamları artık konuşmuyorum" ifadelerini kullandı.