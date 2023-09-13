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Giriş Tarihi: 13.9.2023 09:38 Son Güncelleme: 13.9.2023 09:42

Gedson, performansının karşılığını alıyor! Beşiktaş'tan karar...

Gedson, performansının karşılığını alıyor! Beşiktaş’tan karar...

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkat çeken Gedson Fernandes, çabasının karşılığını aldı. Avrupa’dan gelen teklifleri, “Burada mutluyum” diyerek geri çeviren Gedson için sezon başı verilen söz tutuldu. Siyah-beyazlılar, 1 yıllık yeni kontrat ve zamla oyuncunun gönlünü yaptı.

Başarılı performansıyla Beşiktaş'ın orta sahada en önemli kozu olan Gedson Fernandes'in gösterdiği çaba ödülsüz bırakılmadı. Daha geçen sezon bitmeden önemli kulüpler tarafından radara alınan ve yaz transfer döneminde Lazio, Rennes, Ajax gibi ekiplerin peşine düştüğü Portekizli yıldızı, siyah-beyazlılar bırakmamıştı.

TÜM TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

20 milyon Euro'yu bulan teklifleri geri çeviren yönetim, "Seni göndermek istemiyoruz. Teklifleri kabul etmeyeceğiz. Sözleşmeni en kısa sürede yenileyip maaşını artıracağız" diyerek 24 yaşındaki oyuncunun gönlünü yapmıştı.

GÜNEŞ, GEDSON'DAN ÇOK MEMNUN

Aynı olumlu tavrı sergileyen Gedson da "Tekliflerle ilgilenmiyorum, takımda kalacağım. Burada mutluyum ve tamamen yeni sezona odaklıyım" karşılığını vermişti. Son olarak harekete geçen yönetim, başarılı oyuncunun 2026'da bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Ayrıca 1.2 milyon Euro olan maaşı 500 bin Euro zam yapılarak 1.7 milyon Euro'ya yükseltildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in de çok memnun olduğu Gedson Fernandes'e verilen söz böylece tutulmuş oldu.



TARİHE GEÇECEK!

Beşiktaş formasıyla toplamda 45 resmi maça çıkıp 4 gol ve 9 asistlik performans gösteren Gedson Fernandes ile ilgili Başkan Ahmet Nur Çebi, önceki gün A Spor'da, "Gönlü bizde, bizim gönlümüz onda. Ama futbolcu bu, bir gün gitmek ister. Satışı söz konusu olursa, sanıyorum Türk tarihinin en büyük satışı olacaktır. 35'i geç, ben o rakamları artık konuşmuyorum" ifadelerini kullandı.

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Gedson, performansının karşılığını alıyor! Beşiktaş'tan karar...
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