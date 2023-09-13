Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyasporlu Michalak, Suudi Arabistan’a transfer oldu
Giriş Tarihi: 13.9.2023 10:32

Konyasporlu Michalak, Suudi Arabistan’a transfer oldu

Konyasporlu Michalak, Suudi Arabistan’a transfer oldu

Konyaspor, Polonyalı kanat oyuncusu Konrad Michalak’ın Suudi Arabistan 1. Lig ekibi Ohod Club’e transfer olduğunu açıkladı.

Konyaspor, Polonyalı kanat oyuncusu Konrad Michalak'ın Suudi Arabistan 1. Lig ekibi Ohod Club'e transfer olduğunu açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Suudi Arabistan ekibi Ohod Club, futbolcumuz Konrad Michalak'ın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Konyaspor'umuza geldiği günden bu yana başarılı performans gösteren Michalak'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

2021-2022 sezonunda takıma katılan Michalak, Konyaspor formasıyla çıktığı 73 maçta 5 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı! Hamile kadın aracın altında kaldı
İBB'nin algı operasyonu çöktü: Kendi personeli bile bozuk merdiveni kabul etti! Göz göre göre yalan söylediler...
İBB'nin A Haber'e yönelik kara propagandasına Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kafkasya’daki tuzak
İtiraf edin, siz de 12 Eylül’e karşı boş değilsiniz
Sayın Cumhurbaşkanım
Kiracı ev sahibini öldürdü
'İmamoğlu ile ortak hayalim var' demişti: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü! O tarihe işaret etti...
CHP ve EOKA meselesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Konyasporlu Michalak, Suudi Arabistan’a transfer oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA