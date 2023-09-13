Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor’da 7 milli futbolcu takıma geri döndü
Giriş Tarihi: 13.9.2023 16:39

Trabzonspor’da 7 milli futbolcu takıma geri döndü

Trabzonspor’da 7 milli futbolcu takıma geri döndü

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti. Ülkelerinin milli takımlarında yer alan 7 oyuncu kente dönerek takıma katıldı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, pazar oynanacak maçın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'de çalışan bordo mavililer, idmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması yaptı. Ayak tenisiyle devam eden antrenman pozisyon oyunu çalışmasıyla tamamlandı.

7 OYUNCU GERİ DÖNDÜ

Bir süredir ülkelerinin milli takımlarında olan ve kente dönen Bakasetas, Fountas, Kourbelis, Abdurrahman, Poyraz Efe, Onuralp ve Oğuzhan takıma katılarak Beşiktaş maçı hazırlıklarında yer aldı.

Trabzonspor hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu! Düzensiz göçe karşı yeni uygulama: O ilimiz pilot bölge seçildi
İBB'nin algı operasyonu çöktü: Kendi personeli bile bozuk merdiveni kabul etti! Göz göre göre yalan söylediler...
Son dakika: Zonguldak’ta maden ocağında göçük meydana geldi: 4 işçi göçük altında!
İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı! Hamile kadın aracın altında kaldı
Kafkasya’daki tuzak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İBB'nin A Haber'e yönelik kara propagandasına Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı!
İtiraf edin, siz de 12 Eylül’e karşı boş değilsiniz
Sayın Cumhurbaşkanım
CHP Afyon Merkez İlçe Kongresinde kavga çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor’da 7 milli futbolcu takıma geri döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA